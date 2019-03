El emocionante vídeo de un padre que recibe la camiseta del equipo de fútbol de su hija

Por desgracia, no se suelen escuchar muchas noticias de fútbol femenino, pero Mai Garde, capitana del Osasuna Femenino, ha conseguido ser protagonista y emocionar a todo Twitter este domingo. ¿La razón? No es un golazo, ni una jugada espectacular, sino algo mucho más personal. Un regalo muy especial que le ha dado a su padre por su cumpleaños: la camiseta del club rojillo con su nombre.

Su padre, aficionado de toda la vida al equipo navarro, no ha podido contener las lágrimas y ha roto a llorar en brazos de su hija mientras ésta le entrega el regalo para ir a verla jugar al Sadar, estadio local del Osasuna, este domingo a las 12:00 horas.

Las imágenes han superado los 43.000 me gusta en nueve horas y han sido compartidas tanto por aficionados como por personas a las que no les gusta el fútbol.

"La cara de tu padre cuando le regalas la camiseta de su equipo del alma, pero por primera vez, con el nombre de su hija a la espalda para verla jugar en El Sadar. Porque los sueños se cumplen Aita", ha escrito la futbolista.

Los usuarios de Twitter se han lanzado a mandarle mensajes de apoyo y a aplaudir que comparta momentos como estos.

Mira que no me gusta el fútbol, pero este vídeo, tu aita y tú me habéis emocionado, la verdad. ❤️