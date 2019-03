A Paula Echevarría le ha bastado una foto en su cuenta de Instagram para desatar la polémica. La protagonista de Los Nuestros 2 (Telecinco) ha publicado una imagen en la que aparece con un bote de crema en la mano, aunque lo que realmente ha levantado ampollas ha sido el mensaje.

"¡Que sí! Qué se puede con todo! Sesiones de fotos... 📸 rodajes... 🎬 hacer la compra... 🍉🍊 salir a comer... entrenar... 💪🏼 llevar y recoger a la peque del cole 👩‍👧 y estar perfecta. ¡Pues si! Aun con este ritmo mi piel está firme e hidratada gracias a la #texturanube de #OlayWhips", ha escrito la actriz.

A Paula Echevarría le han llovido las críticas y muchos de sus seguidores han salido a dar la cara por ella, aunque también se ha defendido ella misma. La actriz ha contestado a uno de sus detractores y ese ha sido un motivo más para que muchos se quejen de que la asturiana no sabe encajar los comentarios que no le benefician.

"Ni tenemos que hacerlo todo, ni tenemos que estar perfectas siempre... qué poco hemos aprendido del 8M", ha escrito una usuaria. Ella ha sido quien ha recibido esta respuesta de la intérprete de Velvet: "Ni estoy diciendo que tenga que hacerlo todo ni que tenga que estar siempre perfecta... hay días que lo hago todo porque quiero y puedo... y me gusta verme bien a mí, no porque nadie me lo exija".

A partir de ahí, la disputa se ha desatado en la publicación. Estos son algunos de los comentarios: