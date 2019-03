Los hijos de estos famosos a los que has visto (o verás) en una serie de televisión

Belén Écija, la hija mayor de Belén Rueda y Daniel Écija, ha sido la última en sumarse a la lista. La joven madrileña de 24 años ha entrado en el club de hijos de... que ves (o verás) en una serie. La serie en concreto es La Valla, la próxima producción de su padre para Antena 3. Aunque antes de salir en la pequeña pantalla, Écija ha debutado como pareja de su madre en la entrega de los premios de la Unión de Actores, celebrada el lunes 11 de marzo en Madrid.

Se suma a otros rostros ya conocidos como Miguel Bernardeau, el hijo de Ana Duato que triunfa en todo el mundo gracias a Élite (Netflix), o Carles Francino, hijo del periodista de la Cadena SER y protagonista de Los Nuestros 2 (Telecinco). La lista también cuenta con otros debutantes como ella —el hijo de Marlene Morreau o de Mar Flores— y algunos que se han limitado a hacer cameos.

El club es grande y cada día incorpora nuevos miembros. Esta es una selección de doce de sus miembros más destacados, aunque estamos convencidos de que faltan muchos y de que probablemente cuando leas esto algún hijo de... esté planteándose dar el salto a la pequeña pantalla. Las altas llegarán más pronto que tarde.

Belén Écija, hija de Belén Rueda

GTRESONLINE

El bombazo llegó el 21 de febrero de 2019: Antena 3 anunció entonces que preparaba nueva serie, La Valla, y que la hija de Belén Rueda formaría parte del reparto. Con Unax Ugalde, Ángela Molina y Olivia Molina, la producción supondrá su debut como actriz. La idea de la joven, que se formó en el Estudio Corazza para el Actor, no gustó demasiado a su madre cuando se lo dijo. "No me lo creía. Al principio dije no, esta profesión no y luego parece que es lógico que termine haciendo algo así", explicó Belén Rueda en la gala de los premios Unión de Actores.

Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato

RTVE

Antes de ser el guaperas del instituto Las Encinas (Élite), Miguel Bernardeau pasó por San Genaro (Cuéntame como pasó). El hijo de la actriz Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau hizo su debut en la serie de La 1 como Alpuente, un soldado que intentaba ligarse a Paquita. El episodio se emitió en 2016 y Bernardeau tenía 20 años.

María Bernardeau, hija de Ana Duato

RTVE

También María Bernardeau, hija de Ana Duato y hermana del protagonista de Élite, debutó como actriz en Cuéntame, aunque su participación ha sido mucho más mediática por dos motivos. María ha dado vida a Merche Alcántara (su madre) de joven y lo ha hecho ya en tres episodios: Las heridas abiertas (temporada 19), Ruido (temporada 19) y Por ti contaría la arena del mar (temporada 18).

Gabriel Guevara, hijo de Marlène Morreau

Skam España (Movistar+) es la serie en la que el hijo de la vedette Marlène Morreau ha arrancado su carrera como actor. El joven de 18 años, hijo también del bailarín cubano Michel Guevara, interpreta en la ficción a Cristian, un joven al que puedes seguir en Instagram y que mantiene una estrechísima relación con la protagonista de la serie. En sus redes sociales también se define como modelo.

Jon Arias, hijo de Imanol Arias

RTVE

Del mismo modo que los hijos de Ana Duato han salido en Cuéntame, también lo han hecho los hijos de Imanol Arias y Pastora Vega. Jon Arias lo hizo en la temporada 19 para encarnar al compañero (y rival) laboral de Carlos Alcántara. Chete (su personaje) participó en seis episodios y ahí se terminó su paso por San Genaro, aunque no su carrera ante las cámaras. El joven de 32 años ha participado también en las series Derecho a volar e Instinto y graba actualmente la película Simone. Su debut en televisión se remonta al año 2001: interpretó a Severo Ochoa de niño en la miniserie Severo Ochoa. La conquista de un Nobel.

Daniel Arias, hijo de Imanol Arias

Antes de que Jon participase en Cuéntame, su hermano Daniel ya había salido en un capítulo. En 2009 hizo de monaguillo. Fue en el capítulo La última cena y acompañaba al cura Don Venancio en misa. Después de eso salió también en la película Anacleto: Agente secreto y fue protagonista de Segunda Oportunidad. El joven de 18 años no sólo se conforma con actuar, también le gusta dirigir y ha rodado ya dos cortos: Dime y El cadáver y yo.

Camila Viyuela, hija de Pepe Viyuela

TVE/Antena 3

La carrera de Camila Viyuela, hija del actor y humorista Pepe Viyuela, ha despuntado esta temporada. Aunque llevaba ya cuatro años de trabajo (y tres series) a sus espaldas, la joven fue noticia cuando fichó por Matadero (Antena 3) por compartir pantalla con su padre. "Desde que empezó a trabajar no habíamos tenido ocasión de vivir lo que ha sido para mí un sueño. Es algo que no había imaginado nunca que llegaría a ocurrir. Es algo nuevo, muy emocionante y que me gustaría repetir", aseguró el intérprete en una entrevista en Chance.

Carlo Constanza, hijo de Mar Flores

El HuffPost

Carlo Constanza se ha convertido en uno de los alicientes del próximo estreno de Toy Boy, la serie sobre stripers que prepara Antena 3 para su prime time. Su presencia ha despertado gran interés porque el joven de 26 años es hijo de la modelo Mar Flores y su primer marido, el conde italiano Carlo Constanzia di Castiglione. La producción de Atresmedia es su primer trabajo ante las cámaras, antes hizo sus pinitos en la música y también trabajó de camarero. ¿Un reality? "Eso no. No tengo ni tele", confesó en una primera entrevista con Vanity Fair en agosto de 2017.

Ava Salazar, hija de Paz Vega

Netflix/Getty Images

Ava Salazar tiene 9 años y puede presumir de conocer a la representante de artistas más famosas de España: Paquita Salas. La hija mediana de Orson Salazar y Paz Vega, que se hizo muy famosa cuando su madre reveló que de pequeña odiaba sus rizos, hizo de Lidia San José de pequeña en el último capítulo de la segunda temporada de Paquita Salas. Su madre también salía en el episodio, aunque no compartían plano. Ava era un personaje de los 90 y Paz, de la actualidad.

Mafalda Carbonell, hija de Pablo Carbonell

La hija de Pablo Carbonell es una niña Disney Chanel. La pequeña de la casa ha sido protagonista en dos series de la cadena: Manual de supervivencia del Club Houdini y Club Houdini. Y ha grabado también la película Vivir dos veces junto a Inma Cuesta, Óscar Martínez y Aina Clotet. La historia de Mafalda Carbonell ha sido muy mediática por ser una historia de superación. Al nacer le diagnosticaron artrogriposis múltiple congénita y los médicos temían que no pudiese andar. Tras siete operaciones y tres años con los pies completamente vendados, logró hacerlo. "Nada más conseguir que se pusiera de pie, apuntamos a Mafalda a clases de baile", contó Carbonell en una entrevista en 2018.

Ana Arias, hija de Enrique Simón

Ana Arias lleva siendo Paquita desde 2004. 15 años interpretando a la sobrina de Merche Alcántara son más que suficientes para que nadie mire el árbol genealógico de la actriz, pero quien lo haga se encontrará que es hija de Enrique Simón (Los ladrones van a la oficina, Supermarket). A estas alturas cuesta decidir cuál de los dos es más famoso, pero el dato es poco conocido y más de uno se sorprenderá al descubrirlo.

Martiño Rivas, hijo de Manuel Rivas

Antes de entrar en El Internado de La Laguna Negra o de heredar las galerías Velvet, Martín Rivas (ahora Martiño) ya había hecho sus trabajos en la TVG. El hijo del escritor Manuel Rivas comenzó su carrera en la cadena autonómica, donde formó parte de la conocidísima Mareas Vivas. Empezó con 13 años y dejó la serie con 15. Tras ella saltó a laSexta, a SMS, sin miedo a soñar, y después volvió a la autonómica para protagonizar Maridos e Mulleres. Su gran oportunidad y su fama le llegó en 2007, ya con 18 años, cuando se convirtió en Marcos Novoa Pazos.

Carles Francino, hijo de Carles Francino

El periodista Carles Francino ha visto cómo su hijo crecía delante de las cámaras. El actor Carles Francino comenzó su carrera en TV3 en 2005, cuando tenía 15 años. Participó en las series El cor de la ciutad y Ventdelplà. Dos años después, en 2007, saltó a la televisión nacional al fichar por Hospital Central y ahí empezó su ascenso. En 2014 se convirtió en Víctor Ros y entonces confesó que su padre todavía no se había hecho a verlo en televisión. "Mi padre todavía tiene que acostumbrarse a verme por la tele. Mi madre es mi mayor crítica", declaró en una entrevista.