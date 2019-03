Su ausencia de Telecinco como presentadora desde hace dos años —cuando terminó Qué tiempo tan feliz— no impide que María Teresa Campos se pase de vez en cuando por Mediaset y que de paso lance alguna pulla sin intermediarios a la cadena. Además, la presentadora ha revelado los momentos machistas de los que ha sido testigo al trabajar en televisión en una entrevista concedida al espacio Que no salga de aquí, presentado por Mireya Marrón.

Para empezar, en contra de lo que se lleva diciendo toda la vida, María Teresa Campos no es una 'chica Hermida', a pesar de que hay un antes y un después en su vida tras la aparición del periodista. "Las chicas Hermida eran más jovencitas y ya existían cuando yo llegué. Yo le vendí un espacio a Hermida que le gustó mucho", aclara en referencia a la que fue su sección, Apueste por una.

En esa época se enfrentaba a situaciones en las que se le infravaloraba. "He trabajado con mucha gente que me ha ninguneado (...) He trabajado con mucha gente que no ha aceptado ninguna de las ideas que yo tenía", confiesa, aunque no era el caso de Hermida. Además, añade que le ha ocurrido lo mismo en otros momentos de su vida, cuando ha sido presentadora y ha compartido posturas con el director o directora del un programa.

La malagueña, que arrancó su carrera en la radio y empezó en la televisión a los 41 años, se atribuye la creación de un conocido programa de Antena 3: Tu Cara Me Suena. "Yo empecé a hacer en TVE un espacio como Tu Cara Me Suena. Me gustaba inventar esas cosas y salieron Concha Galán y Terelu haciendo de Las Grecas. Es invento mío, no lo digo para echarme flores, lo puedes buscar en el archivo de TVE". También dice inventó las tertulias políticas de las mañanas.

Respecto a qué programa querría presentar en estos momentos, la andaluza ha sido clara y ha mandado un mensaje a Mediaset: "Me gustaría que esa pregunta me la hiciera otra persona".

En cuarenta años le ha dado tiempo a presenciar situaciones machistas en la televisión, aunque ella no ha sido la afectada. De hecho, menciona una conversación en la que se hablaba de otra presentadora como "una chica que no tiene experiencia", pero con la que "todos los españoles se irían calientes a la cama". "Con el físico de determinados hombres, una mujer no habría entrado en televisión", señala.

Eso sí, conocía a "uno que cuando le tocaba estar en un pequeño locutorio contigo se bajaba la cremallera", revela.

En cuanto a los micromachismos, Campos no cree que haya que molestarse "porque te digan que estás guapa, otra cosa es que sólo seas guapa". Y se posiciona políticamente a medias: "Conozco el feminismo de izquierdas y el de centroderecha, porque no se puede decir que el PP haya hecho cosas antifeministas. Eso sí, nunca puedo estar a favor de cosas retrógradas y no voy a mencionar a nadie".