El vídeo de Epi y Blas que se pasan los 'populares' para criticar a Vox y al PSOE

Barrio Sésamo para explicar la ley electoral. De eso trata el vídeo que están difundiendo militantes y simpatizantes del Partido Popular este miércoles. En las imágenes se puede ver a Epi y Blas explicando que votar a Vox beneficiaría a Pedro Sánchez por los efectos que tiene la Ley d'Hont.

También algunos dirigentes lo han compartido en su cuenta de Twitter, como Isabel Cabezas (portavoz del PP en Fuente Ovejuna) o Pilar Marcos, diputada en el Congreso.

Yo confío en @pablocasado_ en @populares 👉El 28 de Abril#EleccionesGenerales nos jugamos mucho más que quien gobernara España 👉Nos jugamos el futuro de muchas familias que hoy no tienen empleo 👉El mantener nuestro bienestar social #VotaConCabeza pic.twitter.com/IoVjnSefuw — Isabel Cabezas (@IsabelCabezasRe) 12 de marzo de 2019

En el vídeo sale Blas explicando a Epi cómo funciona la ley d'Hont, y le dice que los votos de Vox benefician a Pedro Sánchez: "¿No te das cuenta de que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas?". "Aprende a votar con la cabeza utilizando la Ley d'Hont. Si votas a lo loco, en vez de echar al okupa de La Moncloa se comprará otro colchón y seguirá riéndole los chistes a los separatistas", exclama Epi.

Fuentes de la dirección del PP consultadas por El HuffPost han negado están detrás de la grabación: "No, el vídeo no es del PP. Los nuestros están colgados en las cuentas oficiales". Esta polémica internetera se produce el mismo día en el que el líder del partido ha pedido públicamente a Santiago Abascal que no se presente en las provincias pequeñas para evitar la fragmentación del voto de la derecha.