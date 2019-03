Carmen Maura acudió este martes a El Hormiguero para divertirse y hablar de La Golondrina, su nueva obra que estará en Madrid hasta el próximo siete de mayo. La actriz sorprendió a todos e hizo una crítica al panorama político, algo que aplaudió Pablo Motos, el presentador del programa de Antena 3.

"Tienen un nivel bajísimo. Son unos maleducados impresionantes. Todo consiste en poner a parir al de enfrente en vez de contestar y defenderse de un tema", aseguró Maura. La intérprete contó que una vez le dijeron que a los papás, cuando no les salió la fumata blanca, "los dejaban a pan y agua".

Así, la invitada propuso una solución parecida: "Yo sería partidaria de que no se cobrara hasta que no arreglara el tema, porque al fin y al cabo es una empresa y hay que tener vocación para dedicarse a ese trabajo".

"Me has dejado loco con la idea que obliga a solucionar las cosas", reaccionó un Motos impresionado, que vería mejor no cobrar a recibir unos mínimos ingresos.

"Ayudaría más no cobrar. En sitios muy modernos, para que las reuniones duren poco, ponen un cronómetro en la puerta y a la hora esta se cierra. Otra medida que toman es poner los sillones muy incómodos para querer salir de forma rápida, así están obligados a solucionarlo", explicó el presentador.

Además, quiso rematar su intervención asegurando que hay que terminar los trabajos: "Si yo estoy por debajo de la media de la cadena me pueden echar por no cumplir objetivos". "Efectivamente, cada uno tiene que hacer su trabajo", sentenció Maura.