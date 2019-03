Laura Pausini, sobre la relación de Malú con Albert Rivera: "La chica quiere follar"

Laura Pausini no se corta. Y tampoco hablando de relaciones ajenas. La cantante de éxitos como Se fue acudió este jueves a la gala de entrega de los Premios Dial en Santa Cruz de Tenerife, y allí los periodistas le preguntaron por la mediática relación entre Malú y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Malú y Pausini trabajaron juntas en La Voz, cuando se emitía en Telecinco, donde ambas eran coaches y parece que la confianza entre ambas ha dado de sí. Pausini ha sido clara: "Muy bien, me parece muy bien, ¿qué os interesa a todos ustedes lo que haga? La chica quiere follar, ya está bien ¡Brava, Malú!".

Grandísima Laura Pausini hablando sobre el supuesto romance entre Malú y Albert Ribera

Ojalá mas gente como ella

#PremiosDial pic.twitter.com/NwzNIyE1Lw — Alejandro Shepherd  (@28alexll) 15 de marzo de 2019

La artista ha dejado clara su opinión con respecto a la relación, pero al preguntarle por Rivera aseguró que no le conocía. "Juro que no le conozco. No sé quién es, ¿me podéis enseñar una foto?", dijo la italiana.

Pausini se llevó uno de los Premios Dial por su último trabajo Hazte Sentir.