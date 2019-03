Ylenia Padilla acudió a Sábado Deluxe para acabar con especulaciones que le persiguen desde hace tiempo y que han cogido fuerza tras su paso por GH DÚO. La concursante, que confesó en la casa de Guadalix que empezó "fumando porros" y que probó "otras sustancias más perjudiciales", ha aclarado este sábado en el programa de Telecinco que "nunca ha sufrido adicción".

"Lo mío no es como Kiko (Rivera), que ha confesado 'tengo una adicción'. En un momento se te ha podido ir el ocio de las manos, pero ya está, yo cogí y me aparté. Yo salgo de vez en cuando como cualquier persona sin más. Es que María, te lo prometo", explicó la joven de 30 años a la presentadora, María Patiño, que ya le había preguntado varias veces por el asunto. Sin embargo, repreguntó.

.@YleniaGandiaSh está más inquieta que nunca. Esta noche se va a mostrar como nunca antes la hemos visto. #ylemiau pic.twitter.com/K3hKLZA5k6 — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 16 de marzo de 2019

Ylenia volvió a contestar. "Tengo un exceso de bolos y digo 'hasta aquí hemos llegado'. Corto esos bolos y llevo otro tipo de vida, así que yo creo que esa nube que hay sobre mí no me la merezco porque es mentira totalmente", aclaró de nuevo.

Patiño no se cansaba de insistir e Ylenia estaba visiblemente desesperada por tener que responder a lo mismo una y otra vez, cuando la respuesta era la misma: "Ya te lo he dicho María, a veces se te puede ir de las manos el mundo noche, pero es que en ningún momento yo he tenido una adicción, ni he estado enganchada a nada. En absoluto. Hay personas que en un momento se te puede ir el mundo ocio de las manos, pero en mi caso fue un momento muy corto de tiempo y yo fui la que decidió 'hasta aquí, lo dejo todo".

Y después de insistir con la pregunta un par de veces más, Patiño le preguntó, viendo que su respuesta no iba a cambiar, si tuvo miedo a engancharse. "No, porque ni me gusta ni me sienta bien, no sé cómo explicarte. Lo mío no ha sido un problema con tal, simplemente en un momento de mucho estrés con los bolos decidí cerrarlo y dejar los bolos. Dime tú qué persona teniendo mogollón de bolos a la semana, que sabes que es mucho dinero, puede tomar esa decisión. Pues no cualquiera, y yo decidí trabajar de día y vivir otra vida.

El número de veces que tuvo que aclarar en el programa de este sábado que "se le fue el mundo ocio de las manos" pero que "no fue un problema de adicción" son casi incontables. Al final, se ganó el aplauso del público.

