La cervecera Nómada estrenará fábrica en Córdoba para 2019

Sami Claret y Javier Aldea son los fundadores de Nómada Brewing, que forma parte de Mahou San Miguel desde que el grupo compró el 40% de la cervecera a través de su unidad de nuevos negocios en 2016. Esta asociación ha valido a los cerveceros de Nómada para elaborar en una fábrica de última tecnología y catapultar su presencia en el mercado español. Sami Claret, cofundador de Nómada, se presta a la entrevista en Cerevisia, tienda madrileña especializada en cerveza que nos cede su espacio para conversar rodeados de nuestra bebida favorita, no sin antes procurarse una pinta.

Acabáis de lanzar tres cervezas de invierno ¿Valoráis elaborar cervezas para cada estación?

Tenemos una línea de cervezas que están disponibles todo el año y luego una serie ideada para las estaciones. Por ejemplo, para verano serán cervezas más ligeras. De cara a otoño e invierno, cervezas más densas. Nos gusta llevar este ritmo de cervezas innovadoras y creativas. Al final es un poco prueba y error según cómo reacciona el mercado.

El diseño de las etiquetas es muy original ¿En qué os inspirais para crearlo?

Si miramos históricamente Nómada, ha sufrido muchos cambios de imagen. En cada etapa nueva hemos rediseñado la marca. Lo que la gente conoce de Nómada ahora mismo es una pequeña parte de lo que va a ser Nómada. Van a salir más series de cerveza, y en cada una de ellas vamos a intentar trabajar un tipo diferente de etiqueta. Si te fijas, las regulares son más fotográficas. La etiqueta es un collage. Pero las de invierno son más tipográficas. Luego, Prosapia es una labor de ilustración. La parte artística y la naturaleza son elementos comunes que acompañan siempre a la cerveza. Trabajamos con varios artistas y con varios lenguajes artísticos.

Sami Claret (izq) y Javier Aldea (der), fundadores de Nómada Brewing

¿Por qué no envasáis en lata?

Porque no tenemos enlatadora. En la planta productiva donde trabajamos no hay enlatadora pequeña, pero próximamente habrá latas de Nómada. No falta mucho.

¿Qué es el brewhub de Córdoba en el que estáis trabajando?

Brewhub pretende resolver la necesidad que tienen los cerveceros nómadas. Queremos recibir a todos esos cerveceros que no tienen una planta de producción para colaborar y hacer cerveza. Cuando esté finalizado, que será para principios de año, pues será un lugar donde Nómada y otros muchos cerveceros hagan sus cervezas. Está 100% pensada para esto, así que ya lleva su enlatadora.

¿Cuál es la cerveza más loca que habéis elaborado?

Recuerdo especialmente una producción que hicimos en Cuenca. Introducimos un chili entero dentro de cada una de las botellas. En la línea de envasado iban pasando las botellas, e íbamos poniendo ahí con guantes los chilis. Era extremadamente picante. Esa cerveza se llama Mole Negro. La gente nos ama y nos odia por esa cerveza. No era una cerveza para humanos.

Sami Claret (izq) y Javier Aldea (der), cerveceros de Nómada Brewing

¿Hay algún estilo que todavía no hayáis podido elaborar?

Nos gustan mucho las levaduras. Nos gustaría sacar en el futuro alguna línea con brettanomyces y levaduras salvajes.

¿Qué opinas de las NEIPA y las brut IPA?

Entre una IPA tradicional y una NEIPA, seguramente escogeré la IPA tradicional. Para mí una IPA es limpia, seca y amarga. Las NEIPA son una tendencia más del mercado y tienen mucho éxito, pero personalmente no estamos alineados en este estilo. El tema de las brut IPA, la verdad es que no estoy muy puesto en ellas. No tengo una imagen clara en cuanto a paladar de cuál sería el estilo. He probado algunas, y me han variado bastante organolépticamente. Prefiero tratar el concepto desde otro ángulo; con levaduras lager por ejemplo. Las India Pale Lager me parecen un estilo más acorde a nosotros.

No hay consenso sobre el término "cerveza artesana" ¿Vosotros hacéis cerveza artesana?

Creo que nunca nos hemos definido como cerveza artesana. El término "cerveza artesana" es algo que va cambiando en el tiempo. Es volátil. Hay asociaciones que tratan de decidir qué es ¿Es un número la cerveza artesana? Si lo reducimos a un número, es nada ¿Si hago un litro más ya no soy artesano? Estoy más cómodo con el término anglosajón "craft beer" o simplemente cervecero. Es un tema más de filosofia ¿Quién hay detrás de una cerveza artesana? ¿Un banco? ¿Un fondo de inversión? ¿El dinero de dónde sale?

Cerveza Prosapia de Nómada Brewing

¿Recomendarías a otros microcerveceros asociarse con grandes grupos en condiciones similares a las vuestras?

Creo que nadie podría negarse a intentar este proyecto. A mí personalmente no me sirven operaciones millonarias de talonario. Nosotros no estamos en Panamá contando billetes. Estamos trabajando cada día muchas horas.

¿Te gustaría colaborar con Founders Brewing?

Seguramente sí, pero ahora mismo no sé si nos aporta mutuamente. Ellos son muy grandes. Nosotros somos muy pequeños. En un futuro, tal vez. Uno de nuestros retos es Estados Unidos. No tiene sentido hacer cerveza en España y mandarla en un contenedor a Estados Unidos. Habrá que buscarse un sitio en Estados Unidos para producir.

¿En qué os enfocáis de cara al próximo trienio?

Nuestra asignatura pendiente es el cómo llegar hasta el consumidor. Sobre todo la parte de la distribución es donde ahora mismo estamos trabajando. Estamos llegando a través de dos vías y estamos experimentando un poco. Estamos trabajando con distribución directa en las grandes ciudades y en paralelo estamos trabajando también con la distribución de Mahou San Miguel, viendo sinergias y hacia dónde va a ir.