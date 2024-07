19 años y dos Juegos Olímpicos: Elena Ruíz, el talento español que surca el agua con un balón

Elena Ruíz (Rubí, Barcelona) tiró la puerta abajo en Tokio 2020 de un golpe cuando todavía tenía 16 años. Gracias a un lanzamiento potente y preciso, sus goles se fueron colando por las porterías rivales igual que su nombre lo hacía en las televisiones de toda España y de todo el mundo.

Ruíz tardó un año en ser consciente de lo que había conseguido, pero ella sin darse del todo cuenta seguía consagrándose día tras día como un caso de precocidad de los que se cuentan con las manos en el deporte mundial. A sus todavía 19 años, la jugadora del CN Sant Andreu ya puede decir que va a participar en sus segundos Juegos Olímpicos.

La rubinense también puede lucir orgullosa un medallero en el que hay, entre otros logros, una plata olímpica, una plata y un bronce mundial, un oro y una plata europea o un MVP del Mundial de Fukuoka del 2023. Todo ello mientras estudia un grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Además, la joven talento ha caído de pie en un grupo ganador que no deja de acumular éxitos desde que en 2012 comenzaron un ciclo ganador que no tiene pinta de que lo vayan a abandonar. En estos últimos 12 años suman 12 medallas: dos platas olímpicas, un oro, tres platas y un bronce Mundial y tres oros, una plata y un bronce europeo.

Ruíz, tal y como cuenta a El HuffPost en la presentación de la delegación española de natación, va convencida junto al resto de sus compañeras de lograr en París ese ansiado oro olímpico, que es la única medalla que les falta y que sería un broche de oro a una generación veterana que ha sabido mezclarse con jóvenes como ella para seguir dando éxitos a esa mina que es el waterpolo femenino español.

¿Cómo está el equipo a escasos días de debutar en París?

Estamos con muchas ganas de empezar ya. Llevamos bastante tiempo preparando la competición y queremos demostrar lo que llevamos dentro.

¿Cuál es el secreto de una selección que años tras año no para de ganar y de dar alegrías?

Yo creo que es sobre todo el sacrificio y el compromiso de todas por estar cada día trabajando. No puedes querer optar a una medalla con solo suerte, se tiene que trabajar mucho y esta selección lo está demostrando cada año y por eso llevan y llevamos desde 2012 luchando por las medallas.

Además habéis demostrado que mentalmente sois muy fuertes y si perdéis una final en el torneo siguiente volvéis a estar ahí.

Un deportista en cuanto pierde tiene que levantarse de la mejor manera posible y lo más rápido para recuperarse en el siguiente partido. Esto va así, si pierdes un encuentro tienes que estar en el siguiente preparado para darlo todo y ganarlo. Hay que mirar los errores que has hecho y salir a competir a por todas.

La joven jugadora de waterpolo, Elena Ruíz. Alfredo Pascual

Estos días con la Eurocopa se ha hablado mucho de la precocidad de Lamine Yamal, pero es que tú no te quedas atrás. Tienes todavía 19 años y vas a jugar tus segundos Juegos Olímpicos y acumulas medallas y premios individuales, ¿se puede decir que te has pasado ya el waterpolo?

Bueno, no tanto, pero es verdad que jugar unos segundos Juegos es la recompensa al trabajo diario que hay detrás y estoy muy contenta.

Metiste en febrero un histórico gol en el último segundo y desde mitad de la piscina para lograr el bronce en el Mundial de Doha, ¿eres consciente que la gente a tu edad está empezando a estudiar o comenzando a despuntar si es deportista, pero no siendo una de las referentes de una selección absoluta que no deja de ganar medallas?

¡Yo también estoy estudiando un grado de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte! En ese momento vi la oportunidad clara porque ellas habían salido con porteras, les pitaron infracción y lo vi clarísimo. Ese es el resumen de lo que somos y de la mentalidad de luchar hasta el último segundo que tenemos en este grupo.

¿Qué te dicen veteranas como Pili Peña, Laura Ester o Annii Espar?

Que disfrutemos que eso es lo más importante porque unos Juegos son unos Juegos. Luego que si trabajamos el premio llegará, pero lo principal disfrutar.

En este ciclo olímpico habéis logrado un oro y una plata europea, una plata y un bronce mundial, ¿vais a por el oro, que es lo que le falta a estos 12 años?

Sí, el objetivo claro es el oro. Todas estamos a una a por ese oro que nos falta y que merecemos y vamos a ir a por todas a ganarlo. Yo llevo con este cuatro años en la selección y ellas llevan más de una década peleando por ello, hemos estado varias veces a las puertas y toca ganarlo.

¿Habrá desilusión si se consigue un bronce?

No, solo que el objetivo está claro, que ese deseado oro olímpico. Si luego las cosas no van como queremos o no nos sale todo no vamos a rechazar el bronce, lo cogeremos con los brazos abiertos.

¿Cómo valoras el grupo que os ha tocado con Estados Unidos, Italia o Grecia?

Es un grupo fuerte, porque todos los equipos son muy buenos, pero nosotras estamos ahí para poder competir contra ellas y eso lo vamos a hacer, que no lo dude nadie.

Selección waterpolo femenina celebrando la plata mundialista del Mundial del 2023 en Fukuoka. Getty Images

En Tokio perdisteis con EEUU la final por 9 goles y en Doha este año por 2 goles, aunque fue en semis, ¿esto motiva mucho el hecho de tenerlas ahí?

Sí, dos goles es muy poco para waterpolo, es cuidar esos detalles. Estamos muy cerca y podemos competir contra ellas, para eso estamos trabajando.

Muchos no entendemos los Juegos Olímpicos sin las selecciones masculina y femenina de waterpolo, ¿lo veis igual desde dentro?

Yo creo que sí porque suele ser un deporte muy igualado y el hecho de que siempre hemos estado compitiendo y peleando por medallas, tanto en masculino como en femenino, ayuda. Además, es que es muy difícil y requiere muchísimo sacrificio tanto dentro como fuera del agua. Por ejemplo, nosotras ahora con la selección entrenamos unas seis o siete horas al día.

Tu hermana Ariadna Ruíz, de 21 años, se quedó fuera de los Juegos Olímpicos en lista final, ¿teníais ilusión de jugar juntas?

Sí, muchísima, pero espero que alguna vez lo hagamos. Somos muy jóvenes y lo podemos conseguir, pero para ello tenemos que seguir las dos trabajando porque no hay nada asegurado en la vida ni en el deporte y ojalá alguna vez pueda pasar.

"Un año después de Tokio 2020 es cuando empecé a ser consciente de lo que había hecho" ELENA RUÍZ

En tu caso, ¿cómo se lleva el saber que desde los 16 años casi eres la estrella del equipo? Tú luego tenías que volver al instituto un mes más tarde.

Sí, luego me tocó volver a hacer 2º de Bachillerato. Ese 1º Bachillerato es cuando empecé a entrenar con la selección para ir a jugar a Tokio. No era muy consciente de lo que estaba pasando porque que te vengan y te digan que vas a unos Juegos es increíble y con esa edad más. Tardé bastante en darme cuenta de dónde estaba. De hecho, acabaron, pasó un año y ahí es cuando empecé a ser consciente de lo que había hecho.

Es que encima no ibas a completar equipo ni mucho menos.

Estuvimos mucho tiempo entrenando y ya me iban poniendo en situación de cómo serían los partidos, la competición y lo que tenía que hacer. Al final se hizo de la mejor manera posible.

¿Cuesta mantener la cabeza en el día a día con una fama tan precoz?

A mí nunca se me ha subido, ni ahora ni antes porque eso perjudica más de lo que beneficia. Eso siempre lo he tenido muy claro. No aporta nada ir como si fueras algo más que el resto, sabemos que todas somos iguales, que valemos lo mismo y que somos un equipo. Y esto es igual en el deporte y en todo.

¿Qué haréis para celebrar el oro? ¿Te vas a tintar el pelo como lo que prometió Cucurella?

No, no, tanto no jaja No me tiño ni me corto ni nada. No sé lo que haré. Te diría el tatuaje de los Juegos, pero me lo hice en Tokio, así que no sé lo que haré ni lo que haremos.