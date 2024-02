Dos años de sanción para el atleta español Mo Katir por no estar localizable en tres controles antidopaje

Fin al sueño olímpico de París para el español Mohamed Katir. Y no, no se debe a un mal resultado deportivo. Todo por la sanción que la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de World Athletics, ha decidido ponerlo por no estar operativo en tres controles antidopaje.

El subcampeón del mundo de 5.000 metros ha sido suspendido este viernes por un periodo de dos años, hasta el 6 de febrero de 2026, por la que lo acusa de "una infracción derivada de tres fallos de localización (para controles antidopaje) en los últimos doce meses".

El castigo a Katir va desde 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2026 y, aunque el atleta español podrá recurrir al TAS.

El sueño olímpico de París 2024 parece que se esfuma, sobre todo porque Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, dijo hace una semana que "un atleta con un proceso disciplinario abierto no sería elegible en ningún caso".