España conquista el bronce en el Mundial tras superar a Francia

La selección española masculina de waterpolo ha conquistado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, que se está disputando en Doha, después de ganar este sábado a Francia en el duelo por el tercer puesto (14-10), en el que los de David Martín evidenciaron su superioridad para colgarse la segunda presea en solo un mes.

Con dos parciales favorables de 4-1 y 5-3 en la primera mitad en el Aspire Dome de la capital catarí, los campeones de Europa fraguaron una ventaja que les permitiría afrontar con mayor tranquilidad los dos últimos cuartos, en los que confirmó su podio en la cita mundialista, según EFE

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

De esta manera, España completa un mes fantástico, en el que, con este bronce, da continuidad a las inmejorables sensaciones que ya le llevaron en enero a proclamarse campeona de Europa en categoría masculina por primera vez en Croacia ante la anfitriona.

El seleccionador español lleno de orgullo

El seleccionador español masculino de waterpolo, David Martín, ha asegurado que está "muy orgulloso de cómo se ha levantado el equipo" tras "el golpe de semifinales" ante Italia y de cómo ha ganado este sábado la medalla de bronce.

"Hay que valorarlo mucho, es muy difícil ganar medallas. Nosotros entrenamos para ganar el oro, pero hay muchos equipos que también lo hacen. Nos encontramos un equipo muy fuerte en semifinales. Valoro que el equipo acabe los torneos con victoria, mostrando un gran nivel de juego y, sobre todo, que no perdamos esta hambre de ganar. Estoy muy orgulloso de cómo se ha levantado el equipo y de cómo ha afrontado este partido. Ahora, a descansar y a pensar en el próximo reto", ha señalado en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación.

Además, aseguró que "Francia ya ha demostrado que no es ninguna 'cenicienta'". "Lleva varios torneos, como en Fukuoka o en el Europeo, en los que ha demostrado que es un equipo muy difícil. Lo importante de hoy ha sido la mentalidad: salir, ser agresivos, salir con nuestro juego habitual, lo que no era fácil después del golpe de semifinales... Han sido unos meses muy duros y acabar con esta energía me satisface", ha manifestado.

También confía en que los jugadores se centren en sus clubes antes de afrontar el gran reto de París 2024. "Ahora van con dinámica de club. Ellos ya saben que tienen que ser profesionales, que tienen que pensar en el día a día; si quieres ganar unos Juegos Olímpicos tienes que trabajar día a día, no puedes esperar al último mes para ponerte a entrenar. Estoy convencido de que ellos lo van a hacer. Ahora van a cambiar completamente de dinámica", ha subrayado.

Por su parte, el internacional Álvaro Granados reconoció que están "desde ya pensando en lo que viene" después de un gran partido ante el combinado galo. "Francia venía fuerte, motivado; ellos venían para arriba y nosotros, con la desilusión de semifinales, un poco para abajo, pero este equipo es capaz de sobreponerse a cualquier situación. Hemos hecho un partido para estar orgulloso", ha indicado.

"Estamos orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Personalmente, estoy orgulloso del equipo tanto en lo personal como en lo profesional y en lo deportivo. Tomamos esto como una oportunidad de crecimiento", ha concluido.