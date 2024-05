Quiénes son la pareja de presentadoras de Eurovisión

La 68ª edición del Festival de Eurovisión contará este 2024 con dos grandes nombres suecos para presentar las tres galas: Malin Åkerman y Petra Mede se encargarán de conducir las semifinales durante el 7 y 9 de mayo y la gran final el sábado 11.

Petra Mede, que ya es una habitual ya que ha presentado la edición de 2013 y 2016, expresó su emoción hace unas semanas tras conocer la noticia: "¡Imagínate tener la oportunidad de ser presentadora de Eurovisión una vez más! Es un honor increíble". Malin Åkerman, por su parte, se mostraba emocionada en su estreno en el evento musical más visto del mundo: "No puedo describir lo que siento alrededor de esto. Estoy muy emocionada y algo nervioso, pero de forma positiva. Siempre me ha gustado Eurovisión, así que ser parte de este fantástico espectáculo junto a Petra es un sueño hecho realidad. Además, es una de las mujeres más divertidas que he conocido".

Malin Åkerman, de origen sueco ya que nació en Estocolmo pese a vivir en Los Ángeles, es un rostro habitual tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Su carrera incluye series de televisión como The Comeback y Entourage y películas como The Heartbreak Kid y Watchmen . Además, ha actuado junto a Tom Cruise, Jennifer Aniston, Sandra Bullock y The Rock. En los cines suecos se conviritió en un rostro reconocido gracias a su participación en el musical A Piece of My Heart, donde demostró su talento como cantante. Más recientemente apareció en la película The Final Race .

Petra Mede es una de las presentadoras de televisión y comediantes más queridas de Suecia. Tiene a sus espaldas el haber presentado Melodifestivalen , la QX-gala y Guldbaggegalan. Incluso tiene un programa propio llamado Petra Mede Show, en la tele sueca al estilo Ellen DeGeneres. Además, fue presentadora Eurovisión en 2013 en solitario y regresó en 2016 como presentadora junto a Måns Zelmerlöw, el ganador de 2015. Juntos, interpretaron uno de los momentos más recordados por los eurofans a lo largo de los años durante los números intermedios entre las actuaciones y las votaciones con el ya mítico "Love, love, peace, peace", que acumula cerca de 10 millones de visitas en dos años.