Gerard Romero explota tras la derrota en la Kings League y se pone serio con su comunidad

La situación de Jijantes en la Kings League está siendo complicada en las últimas horas después de la derrota de este domingo ante Pío por 5-0. El equipo presidido por Gerard Romero es colista con todos los partidos perdidos y esta semana cayó estrepitosamente ante el conjunto Rivers, penúltimo en la tabla.

Esto ha provocado que Gerard Romero tuviera que salir al paso en su comunidad de Twitch para pedir calma después de la reacción de varios usuarios y ha prometido cambios en las próximas semanas. “Tenemos unas circunstancias que provocará que se tomen decisiones en las próximas semanas. Y ya os digo que se van a tomar”, dijo tras el último varapalo.

Desde hace semanas algunos fans del equipo piden la cabeza del entrenador, Marc Carmona, pero Romero es tajante ante esta situación y ya se lo dejó claro a Ibai el pasado viernes cuando el presidente de Porcinos dejó caer que su crédito se había acabado. Anoche, el presidente de Jijantes volvió a respaldar a su entrenador. “Todos los que pedís el cese de Marc Carmona, tranquilidad. Peor de lo que estamos es imposible. No podemos ventilar la plantilla hasta julio. Se van a tocar cosas, sí. Vamos a tener un jugador número 11 y estamos ya trabajando para incorporar un futbolista que nos tiene que dar mas de lo que tenemos. Este nuevo jugador tiene que venir a entrenar, a jugar, debe dejarse los huevos y que sienta como suyo el equipo”.

Inmediatamente después de esta afirmación algún seguidor del equipo le preguntó si estaba disconforme con la actitud de Jonathan Soriano, que este domingo dejó de ser parte del equipo por acuerdo entre las dos partes.

Romero lo negó y aprovechó para mostrar su preocupación por la toxicidad en su comunidad, con insultos racistas incluidos. “Lo que más me está jodiendo de esta competición es la toxicidad en nuestra comunidad. No hay palo a Soriano. Hemos decidido las dos partes. Él quiere ir a la televisión y cuidar de su familia. Es lo que le llena porque no podemos pagar 30.000 euros a un jugador. Esta competición está creando escisiones en nuestra comunidad. No perdamos la cabeza que esta tarde había insultos racistas en el grupo…”, sentenció.