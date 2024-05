El gesto de Ben Affleck que aviva los rumores de crisis con Jennifer Lopez

Los rumores de crisis entre Bennifer no dejan de multiplicarse. Desde hace unas semanas, Ben Affleck y Jennifer Lopez están copando titulares por una supuesta separación tras apenas dos años de matrimonio.

La pasada semana, la revista Intouch publicaba que el actor de Argo, se había mudado a una nueva casa en Brentwood, Los Angeles, él solo, dejando así el domicilio que compartía con la cantante.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Probablemente, tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay manera de que lo suyo hubiera durado", afirmaron entonces fuentes cercanas a la pareja al citado medio.

Este fin de semana, TMZ ha publicado unas imágenes del actor que no han hecho más que acrecentar los rumores. Se le ha visto saliendo, precisamente de esta nueva mansión en la que viviría solo, sin el anillo de casado que le compromete con Lopez.

Este gesto de retirarse la alianza matrimonial, incrementaría aún más los rumores de crisis que comenzaron con las publicaciones tanto de TMZ como de Intouch y que también apuntarían a que ambos están yendo a terapia de pareja para tratar de paliar la crisis, pese a las supuestas reticencias de Affleck a esta iniciativa.

La pareja solo se ha dejado ver en una ocasión desde el pasado mes de marzo, este fin de semana con motivo de la actuación de Seraphine, la hija de 15 años de Affleck. Pero no acudieron al evento solos, lo hicieron junto al hijo menor de Affleck, Samuel, y Emme, uno de los gemelos fruto de la relación de Lopez con Marc Anthony.

Sin embargo, según comentó un testigo a Daily Mail, la actitud de ambos no fue especialmente cercana: "Ben no parecía feliz de ver a Jennifer. Cuando la vio bajar de coche, no se abrazaron ni se besaron".

Esto se suma a las sonadas ausencias de Affleck en las recientes apariciones públicas de JLo como fue la presentación de su película Atlas el pasado 4 de mayo o la gala Met, el pasado día 6, de la que Lopez era anfitriona.