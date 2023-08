Isco, primer futbolista en pronunciarse sobre el escándalo de Rubiales: "Creo que es un abuso de poder"

Francisco 'Isco' Alarcón ha sido el primer futbolista de primera división en pronunciarse sobre el polémico beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial y ha sido muy tajante en sus declaraciones.

En declaraciones a los micrófonos de Informativos Telecinco, el futbolista de Arroyo de la Miel ha asegurado que "si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder".

En su escueta intervención, Isco también ha querido mostrar un mensaje de apoyo a la futbolista campeona del mundo. "Le mando todo mi apoyo a Jenni", ha señalado.

El futbolista del Real Betis ha sido el primero en hablar sobre la polémica generada en torno a la actitud de Luis Rubiales en el Estadio Australia de Sídney.

Horas antes, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación y ha dejado claro lo que piensa.

"Es un tema muy delicado, creo que, como ciudadano y como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente", ha explicado.

Sobre una posible sanción o dimisión del presidente de la RFEF, Ancelotti ha justificado que no quería "entrar" en dicho tema, porque cree que "hay órganos que van a decidir esto". "Me quedo con lo que he dicho antes, no sé si se va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuada y ya está", ha expuesto.