Un jugador del Mallorca desvela lo que hizo Messi cuando le pidió la camiseta en un partido

El futbolista del Mallorca Jaume Costa ha contado emocionado lo que hizo Leo Messi —reciente campeón del Mundo con Argentina— cuando, después de jugar un partido contra el Fútbol Club Barcelona, le pidió la camiseta.

"Me acuerdo después de tres o cuatro veces de enfrentarme a él le dije 'Leo, mira, me he enfrentado a ti no tengo la camiseta por favor me la puedes dar' y me dice 'Sí, sí, después'", ha comentado que le dijo el jugador del Barcelona, ahora en el PSG.

El futbolista ha señalado que perdieron ese partido, que se fue al vestuario y se acordó después de que no le había pedido la camiseta a Messi y pensó que bueno, que ya se la pediría en otra ocasión.

"Me estaba duchando y tenía un compañero que se llamaba Nico Sansone que me dice, era italiano, qué suerte tienes tal que le has cogido la camiseta a Messi", ha contado que le dijo, para sus sorpresa, su compañero de equipo.

Y él le dijo: "No, no, Nico, al final no la tengo y me dice 'uy, pero si he ido a pedírsela yo y me ha dicho no no, se la tengo reservada a Jaume' y yo me quedé... buah, se me pone la piel de gallina", ha desvelado emocionado.