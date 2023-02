Ibai responde a Ricardinho de una forma demoledora: "No lo entiendo"

Ibai Llanos, presidente de Porcinos, ha querido aclarar la polémica de la semana. El exjugador de Movistar Inter se mostró muy crítico con el vasco por "dejarle tirado cuando estaba a puntito de fichar por Porcinos", según comentó él mismo en un directo de Twitch.

Por este motivo, durante la gala del Chup Chup, el streamer, presionado por todos los presidentes que acudieron a la cita, especialmente por Gerard Piqué, se mostrado "muy sorprendido" por las palabras de Ricardinho.

Según comentó en un directo de Twitch en la tarde del sábado, y tal y como ha confirmado en el Cupra Arena, Ibai ha insistido en la misma idea: "A mí me dijo que no podía jugar ni febrero ni marzo por lo que la temporada estaría acabada para esa fecha y para los play-offs no voy a prescindir de mis jugadores para meterlo a él. Realmente no entendí el TikTok y se lo dije".

Por si fuera poca toda esta polémica, Spursito, presidente de Rayo de Barcelona y tras varias pullas por parte de Gerard Piqué y compañía, ha confesado que el portugués era "mi fichaje para esta semana", lo que ha generado una sorpresa generalizada en todos los presentes.

Finalmente, Ibai ha confesado que el portugués habría puesto una condición "que no voy a revelar por la amistad que tengo a Spursito", dejando entrever una exigencia que el astro portugués habría pedido a Spursito. Tras estas declaraciones, el presidente de Rayo de Barcelona se ha mostrado agradecido: "Agradezco que no lo hagas Ibai".