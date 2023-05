El invitado de Spursito en la inauguración de la Kings League que ni él mismo conocía

La llegada del segundo split de la Kings League, unido a la inauguración oficial de la Queens League, ha reunido a todos los protagonistas: presidentes, presidentas, entrenadores, entrenadoras y futbolistas.

Antes de dar comienzo al primer 'Chup Chup' de la Queens League, ha tenido lugar la presentación de las equipaciones de todos los equipos con alfombra roja incluida, donde tres modelos por equipo -jugadores, familiares e incluso fresstylers como Blon- han aparecido para mostrar las nuevas indumentarias de sus combinados.

Para esta ocasión tan especial, los presidentes han seleccionado a tres personas con las que mantienen algún tipo de relación, ya fuese de parentesco o bien porque fuese algún jugador o jugadora de su equipo. Todos menos uno: Spursito.

"Le he conocido hoy y le he dicho 'vente'"

El presidente de Rayo de Barcelona para ambas competiciones, ha presentado su nueva camiseta con dos modelos reconocidos: José Luis Blanco, fichaje de Rayo para este split, Irina Godó, jugadora de la Queens League y Santiago Gil, desconocido para todos, ya que lo definieron como 'estilista personal' de Spursito.

Pero Gil no solo no es el estilista de Martí, sino que ni siquiera lo conocía hasta esta mañana. "Le he conocido hoy en la barbería, porque no sabía que teníamos que tener tres modelos y le he dicho: 'vente", algo corroborado por el propio protagonista.

"Yo he ido a retocarme un poco, le he visto y me ha dicho que se le había caído un jugador a última hora, así he le he dicho que sí", han sido las palabras del ya conocido para todos, Santiago Gil.