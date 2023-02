La reacción de Ibai tras la espantada de Piqué en WhatsApp: “Has montado un drama tóxico”

El mal rollo entre en la Kings League no va a menos y este lunes en la After Kings hubo varias acusaciones cruzadas entre Piqué y algunos presidentes del torneo, a pesar de que el exjugador del Barcelona afirmara el domingo por la noche que no iba a acudir porque no le apetecía después de una jornada marcada por la polémica entre el equipo de Spursito y Juan Guarnizo.

Esto provocó que Piqué tuviera que intervenir en mitad del partido y mandara repetir el 1 vs 1. Ante esta situación, Ibai fue muy claro el lunes por la noche con Piqué. “Te has salido del grupo y has montado un drama que es toxico”, sentenció.

A lo que Piqué respondió que no le importa y que si es necesario abandona la Kings League. “Me la pela y mañana me voy de aquí y que siga otro. Y no es una amenaza”. La tensión no se rebajó e Ibai apostilló: “No te la pelará tanto porque te veo mal”.