París semana 1: España llega al ecuador de los JJOO con 9 medallas y más sombras que luces

Los Juegos Olímpicos en Paris han traído luces y sombras- quizás algo más de estas- en la primera semana. La primera medalla llegó el pasado sábado en judo de la mano de Fran Garrigós, aunque el arranque trajo más decepciones que alegrías y hubo que esperar hasta el 'superjueves' para ver cómo el medallero español lograba, por fin, conquistar cuatro medallas. Y solo un día después llegó el primer oro olímpico en una histórica 'medal race' de vela.

La delegación española aterrizó en París con 382 competidores repartidos en 38 modalidades, la segunda mayor de su historia. Por ahora, España ha logrado nueve medallas, aunque una aún por definir el 'color': un oro, dos platas y cinco bronces. 'El Profeta' Emmanuel Reyes en boxeo y la dupla compuesta por Cristina Bucsa y Sara Sorribes en tenis pusieron el broche de bronce este domingo que remató Alcaraz, quien se tuvo que conformar con la plata al no lograr vencer a Djokovic.

Sin embargo, la gran noticia -para mal- de este domingo ha sido la lesión de Carolina Marín cuando luchaba por lograr un metal en la semifinal de bádminton. La onubense se vio obligada a retirarse entre lágrimas del partido tras hacerse daño en la pierna derecha con el partido a su favor. El director técnico de la Federación Española de Bádminton, Arturo Ruíz, solicitó al Comité Olímpico Internacional (COI) que "le den una segunda medalla de bronce". Sin embargo, finalmente esto no podrá ser, aunque sí recibirá un reconocimiento mundial con fecha aún por determinar.

Judo: Primera medalla... acompañada de varios disgustos



El primer día de competición oficial en París comenzó de la mejor manera para la delegación española, con una disciplina que apuntaba a que, tras 24 años, nos podría dar varias alegrías durante los primeros siete días de competición. El judo, como cada cuatro años, es uno de los primeros deportes en repartir las preseas, y esta vez, España logró saborear una de ellas gracias a Fran Garrigós, que se alzó con el bronce en la cateogría de-60 kilos.

Se inauguraba así el medallero español de una forma poco habitual. Pero sin saberlo, ese iba a ser el único metal que los judocas españoles se traerían de vuelta a España. Y no fue por no intentarlo. De hecho, apenas unos minutos antes de que el mostoleño subiera al podio olímpico, ya nos habíamos llevado el primer disgusto. Laura Martínez perdía contra la francesa Boukli en el combate por el bronce, sin poder seguir los pasos de su compañero Garrigós.

Pero la diosa fortuna tampoco iba a estar de parte de España en los días siguientes. Ariana Toro en (-52 kilos), David García Torne (-66 kilos), Salvador Cases Roca (-73 kilos) y Cristina Cabaña (-63 kilos) no pudieron pasar de octavos de final en sus respectivos combates.

Aunque lo peor para el judo nacional estaba por llegar con hasta tres opciones de medalla que se esfumaron en el combate por el bronce: La judoca Ai Tsunoda (-70 kilos), Mosakhlishvili y sin duda, la mayor baza de todas, el hispano-georgiano Niko Sherazadishvili (-100 kilos), no pudieron superar a sus rivales en la pelea por subir al tercer escalón. Se podría decir que de las cinco opciones reales de medalla, en cuatro salió cruz.

La sonrisa que se borró de forma prematura: Nadalcaraz, adiós en cuartos

Pero, sin duda, si hubo un momento en el que a todos los españoles se 'nos congeló el corazón' fue la prematura e inesperada eliminación en cuartos de final de la pareja más mediática de la Villa Olímpica: Nadalcaraz. Mallorquín y murciano llegaban a París sin haber jugado ni un solo partido juntos, pero el estatus de ambos, y quizá las ganas de verlos colgarse el oro olímpico, en lo que habría sido una imagen para la historia entre el Rey y su heredero hizo que muchos perdieran la perspectiva de la realidad.

Nadal llegaba a la cita olímpica entre algodones y prácticamente sin ritmo de competición y Alcaraz, aunque ya consagrado como uno de los mejores tenistas del mundo, afrontaba sus primeros Juegos con 21 años y con la presión de traerse a España dos medallas. Esto pesó en ambos tenistas que, en una mala tarde propia y ante unos rivales de talla mundial en lo que dobles se refiere, fue demasiado para los españoles, que dijeron adiós al torneo demasiado pronto.

Pero el tenis nos tenía deparada una sorpresa inesperada. La pareja formada por Cristina Bucsa y Sara Sorribes, quienes este domingo se hicieron con una meritoria medalla de bronce con la que pocos contaban, logrando así la segunda medalla para el tenis español tras la de Alcaraz. Pero el que no pudo superar a Djokovic en una final que pasará a los anales de la historia olímpica y en la que tuvo que conformarse con una plata que sabe a oro.

'El Profeta' y Ayoud Ghadfa: las alegrías del boxeo español

Otra de las notas positivas de la primera semana ha llegado de la mano del boxeo, con 'El Profeta' Emmanuel Reyes Pla (en la cateogría de -92 kilos), quien aseguró la medalla de bronce tras superar el escollo de cuartos de final, aunque no pudo superar al azerí Loren Alfonso en semis.

Por su parte, Ayoud Ghadfa luchará por meterse en la final olímpica tras vencer en cuartos de final al armenio Davit Chaloyan, asegurando así, como mínimo la medalla de bronce.

Oro en Vela y bronce inesperado en kayak

Pero si hay una disciplina en la que España está abonada esa es la vela. Una vez más levantando el ánimo y el medallero español, en la clase 49ers, Diego Botín y Florian Trittel lograron el primer oro para la delegación española, en una 'Medal Race histórica, que tuvo que reiniciarse hasta en tres ocasiones y se disputó en dos días distintos. Pese a ello, la pareja de regatistas españoles consiguió el máximo entorchado olímpico que, hasta el momento, continúa brillando como el único oro de nuestro país.

Y de una medalla con la que contaba todo el mundo, pasamos a una sorpresa con mayúsculas: Pau Echaniz. El palista natural de San Sebastián y de tan solo 23 años, logró saltar la banca en la final de Eslalon K1, y consiguió subirse al tercer escalón del podio tras una final de infarto y que ya forma parte del olimpismo español. Eso sí, la parte negativa corrió a cargo de la siempre fiable Maialen Chourraut, a quien la suerte no le acompañó en la final del eslalón K1 y no pudo revalidar su plata obtenida en Tokio.

Marchando dos medallas: María Pérez y Álvaro Martín

Mención aparte merecen dos de las estrellas españolas más carismáticas de nuestro deporte olímpico: los marchadores Álvaro Martín y María Pérez, quienes consiguieron un doblete -otro más- para elevar en el medallero a la delegación española. Un bronce para Álvaro y una plata para María hicieron las delicias de todos los españoles en un momento en el que el atletismo español está necesitado de referentes, el extremeño y la granadina aparecieron por París para conseguir un bronce y una plata, respectivamente, y que con sus declaraciones posteriores, emocionaron a todos los españoles detrás del televisor, dando el pistoletazo de salida al 'Superjueves' que completaron Echaniz y Emmanuel Pla.

Medallas esperadas; caídas inesperadas... Tiro, golf, baloncesto masculino y balonmano femenino



Pero la resaca de un jueves glorioso vino sucedida de varias decepciones: las del baloncesto masculino, que no pudo superar la fase de grupos y se despide de los Juegos antes de tiempo, la de 'Las Guerras', que tampoco pudieron clasificarse para la siguiente ronda tras perder todos sus partidos en la fase de grupos.

Y dos de las mas dolorosas: el golf, con Jon Rahm, que lideró la clasificación durante todo el domingo, pero al que un mal tramo final le dejó fuera de las medallas (quedó cuarto), y el Tiro Olímpico, donde las bazas españolas pasaban por las manos de Mar Molné y Fátima Gálvez (número 1 del mundo), quienes no lograron subirse al podio pese a alcanzar la final y concluyeron su participación con un meritorio cuarto y quinto puesto respectivamente.

Las revelaciones españolas: Baloncesto 3X3 y Hockey

Capítulo aparte para las chicas de la modalidad que se estrena en estos JJOO: el Baloncesto 3X3, en la que Vega Gimeno, Sandra Ygueravide, Juana Camilion y Gracia Alonso de Armiño se clasificaron como segundas y están ya en semifinales, al igual que los chicos del hockey. Los 'RedSticks', que durante la tarde del domingo se han clasificado a semifinales tras vencer a la actual campeona olímpica, Bélgica, por 3-2, buscarán el pase a la final la próxima semana.

Por su parte, las chicas del 5x5 continúan con paso firme en su camino hacia las medallas, tras certificar su clasificación a los cuartos de final con un pleno de victorias y ya espera rival en la siguiente fase.

Ana Peleteiro y Ray Zapata: las sombras del polideportivo

La mala noticia para el atletismo español llegó con Ana Peleteiro, que llegaba a París como vigente bronce olímpico, pero no pudo superar la sexta posición en la final en una noche complicada para la gallega, que no pudo desplegar su mejor versión. Situación parecida tuvo que enfrentar su amigo Ray Zapata, quien no logró mejorar la séptima plaza en la final de suelo tras una penalización que acabó con sus esperanzas de medallas.

A qué estar pendientes la próxima semana

El primer día de la última semana de la competición el protagonista será el piragüismo. Manuel Ochoa y Maialen Chourraut lucharán por la medalla en slalom kayak. Mientras, la selección femenina de baloncesto 3x3 y la masculina de fútbol se juegan en semifinales asegurar un metal.

Lunes 5: Triatlón: relevos mixto, desde la 8:00;Escalada: semifinal bloque (Alberto Ginés, 10:00) y clasificación velocidad (Leslie Romero, 13:00); Saltos: series 10 m. (Ana Carvajal, 10:00); Vela: quinta jornada de regatas en Laser, cuarta en 470, tercera en Nacra y segunda en Kite, a partir de las 11.

Hípica: clasificación individual salto (Manuel García, Sergio Álvarez y Eduardo Álvarez, 14:00); Piragüismo slalom: kayak cross, masc. y fem., cuartos, semifinal, bronce y final, a partir 15:30: Atletismo: series 3.000 m. obstáculos (Daniel Arce, 19:04); Natación Artística, final rutina técnica por equipos, 19:30; Waterpolo masc: grupos, España-Francia, 20:05 Fútbol masc.; 21:00; Baloncesto 3x3: semifinal 17:30 y partido por el bronce y final (21:00 y 22:05)

Un día después, el martes 6 de agosto, le toca a la selección femenina de fútbol pelear frente a Brasil por seguir haciendo historia y asegurar medalla en París. Mientras, la olímpica de 15 años Naia Laso se lanzará en skateborarding en la modalidad de Park para lograr un hueco en la lucha por la medalla, que será el día siguiente.

Martes 6: Hípica: si llegan, final saltos individual, 10:00; Piragüismo: series C2-500 (Domínguez-Moreno, 10:30 y Jácome-Corbera, 11:00), K2-500 masc y fem (Germade-Arévalo-Cooper-Del Río y Ouzande-García, desde las 11:30), cuartos de final K4-500, C2-500 y K2-500 (a partir 13:10); Vela: medal race Laser (Moncada y Blanco), quinta jornada de regatas en 470, cuarta en Nacra y tercera en Kite, desde las 11:00; Skate: eliminatorias Park (Naia Laso y Julia Benedetti, 12:30) si llegan, final 17:30); Natación Artística: final rutina libre por equipos, 19:30; Fútbol fem: semifinales (21:00)

El miércoles da el pistoletazo de salida el taekwondo con Adriana Cerezo y Adrián Vicente y el golf femenino con Azahara Muñoz y Carlota Ciganda. Y, en boxeo, Ayoub Ghadfa -quien ya ha asegurado medalla- pelea en semifinales.

Miércoles 7: Atletismo: relevo marcha, (nombres por confirmar 7:30), clasificación jabalina (Yulenmis Aguilar, 10:25), semifinales 5.000 m. (Thierry Ndikumwenayo y Adel Mechaal, a partir de las 11:10), primera ronda 800 m. (Mohamed Attaoui y Adrián Ben, 11:55) y clasificación triple salto (Jordan Díaz, 19:15); Vela: medal race 470 (Xammar-Brugman) y Nacra (Barrio-Pacheco) y cuarta jornada de regatas en Kite, desde las 11:00.

Golf: primer día (Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, desde las 9:00); Taekwondo, primer combate (-48 kgs. Adriana Cerezo, -58 kgs Adrián Vicente, a partir de las 9:00; si pasan de ronda, las restantes durante el día); Piragüismo: eliminatorias K1-500 (Begoña Lazcano, Estefanía Fernández, 9:30); K1-1.000 (Paco Cubelos y Adrián del Río 10:40) y C1-1.000 (Pablo Crespo, 11:40); si superan la ronda, semifinales y finales durante el día; Escalada: semifinales dificultad (Alberto Ginés, 10:00); Natación Artística: final rutina acrobática por equipos, 19:30; Boxeo: Ayoub Ghadfa a semifinales (21:02).

Jueves 8: Natación Aguas Abiertas: prueba 10 kms. (María de Valdés y Ángela Martínez, 7:30); Taekwondo: ronda 1/32 (-68 kgs. Javier Perez, si avanza, el resto de rondas durante el día); Golf: tercer día (Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, desde las 9:00); Vela: medal race Kite (Gisela Pulido, 12:00); Gimnasia Rítmica, clasificación individual rotaciones 1, 2, 3 y 4 (Alba Bautista y Polina Berezina, a partir de las 10:00; tercera y cuarta a partir de las 15:00);

Piragüismo: eliminatorias C1-200 (Antía Jácome y María Corbera, 10:30; si avanzan, semifinales y final durante el día); Atletismo, clasificación peso (Belén Toimil, 10:25), eliminatorias 4x100 mujeres, 11:10); Pentatlón Moderno: clasificación (Laura Heredia, 14:30); Ciclimo en Pista: ómnium, prueba de scratch (Sebastián Mora, 17:00).

Viernes 9: Natación Aguas Abiertas: prueba 10 kms. (Carlos Garach, 7:30); Taekwondo: ronda 1/32 (-67kg Cecilia Castro, 9:00; si avanza, el resto de rondas durante el día); Golf: tercer día (Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, desde las 9:00); Atletismo: relevos 4x400 primera ronda (fem. 10:40; masc. 11:05); Gimansia Rítmica: clasificación, rotación 1 y 2 a partir de las 10:00; Natación Artística: final dúo rutina técnica (Iris Tio y Alisa Ozhogina, 19:30).

Sábado 10: Atletismo: maratón (Ibrahim Chakir, Yago Rojo y Tariku Novales); Golf, cuarto y último día (Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, desde las 9:00); Pentatlón Moderno: Laura Heredia, desde las 9:30); Waterpolo fem.: partido por bronce y final (10:35 y 15:35*).

Piragüismo semifinales y final K1-500 (Lazkano y Fernández, 10:30 y 13:00*) semifinales y final K1-1.000 (Cubelos y Del Río, 11:10 y 13:20*) y final C1-200 (Jácome y Corbera, 13:50*); Gimnasia Rítmica: final por equipos, 14:00; Fútbol fem.: si llegan, final 17:00*; Ciclismo Pista: final Madison (Albert Torres y Sebastián Mora, 17:59); Natación Artística: final dúo rutina libre (Iris Tio y Alisa Ozhogina, 19:30); Boxeo: si llega, Ayoub Ghadfa (a partir 21:47*).

Domingo 11: Atletismo: maratón (Ester Navarrete, Majida Maayouf y Meritxell Soler, 8:00); Pentatlón Moderno: Laura Heredia, desde las 11:00; Balonmano masc.: si llegan, partido por bronce y final (9:00 y 13:30*); Waterpolo Masc: si llegan, partido por bronce y final (10:35 y 14:00*); Baloncesto fem.: si llegan, partido por bronce y final (11:30 y 15:30*).