Pau Gasol hace historia al convertirse en el primer español en entrar en el Salón de la Fama: "Es un honor enorme"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol ha ingresado esta madrugada en el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la NBA, y se ha convertido en el primer español en lograrlo, todo en una ceremonia en la que destacó el "honor enorme" que supone el galardón y en la que se acordó del malogrado Kobe Bryant, con el que ganó dos anillos con Los Angeles Lakers.

El de Sant Boi, que hace solo unos meses veía cómo su dorsal '16' se retiraba en Los Angeles Lakers, sumó un nuevo hito en su carrera al ingresar en el club más selecto del deporte, todo en una 'Clase del 2023' en la que también se encuentran, entre otros, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Gregg Popovich, Dwyane Wade y Becky Hammon.

En el Symphony Hall de Springfield, en Massachussets, le acompañaron sus padres, su mujer, sus hijos y su hermano Marc Gasol, y el exjugador croata Toni Kukoc fue el encargado de presentarle. "Yo veía a Toni -Kukoc- cuando era joven. Si me hubieran dicho que no solamente algún día iba conocer a Toni Kukoc, sino que él me introduciría al Salón de la Fama, no lo hubiera creído, y sin embargo aquí estamos. Toni fue un jugador increíble, él inspiró a tantos europeos cuando crecíamos. Yo te seguí, me inspiraste a seguir tus pasos", señaló en la apertura de su discurso.

El catalán agradeció especialmente su contribución a su familia, a sus hermanos Marc y Adriá. "Crecer con Marc fue especial. Jugábamos en el patio, lanzando al aro y compitiendo. Jugamos para nuestro país, jugamos muchos torneos, ganamos medallas, fuimos traspasados uno por el otro, una locura, creo que somos los únicos hermanos que fueron intercambiados uno por otro, y vivimos una de las cosas más especiales de nuestras carreras en aquel salto inicial en el 'All-Star' 2015 en el Madison Square Garden. Fue muy especial compartir eso", rememoró.

También recordó cómo en febrero de 2008 Chris Wallace le llamó para decirle que había sido traspasado a los Lakers. "Eso cambió mi carrera y mi vida. Sé que hubo gente molesta en la NBA por eso. Y allí fue donde conocí a la persona que elevó mi juego como ningún otro, que me enseñó lo que costaba ganar al nivel más alto, que me mostró lo duro que había que trabajar y la mentalidad que se necesita para ser el mejor, el compromiso que hay que tener, lo que lleva ser un líder: Kobe", señaló.

"Me uní a los Lakers en Washington D.C., llegué al hotel después de la medianoche, él me estaba escribiendo diciéndome que quería pasar por mi habitación para darme la bienvenida. Le pregunté si estaba seguro porque iba a ser tarde, el equipo tenía un partido al día siguiente, pero decidió venir. Su mensaje fue: "bienvenido al equipo, estoy feliz de que estés aquí, ahora ganemos un campeonato juntos, que tengas buenas noches". No estaría aquí sin ti, hermano. Deseo más que nada que Gigi y tú estuvieseis aquí. Te quiero y te echo de menos. Gracias Vanessa por estar aquí hoy, estoy orgulloso de ser un tío para tus maravillosas hijas, os quiero mucho", prosiguió.

Además, dio las gracias de manera especial a Phil Jackson, un "hombre realmente increíble" que le enseñó "cosas más importantes que el juego, como la mentalidad, la meditación, el bloqueo del ruido, incitarnos a leer y a cultivar nuestras mentes". "Estoy muy agradecido a mis compañeros en los Lakers. Espero que toméis este reconocimiento que recibo hoy como si fuera vuestro. Sin vosotros, no lo habría logrado", apuntó.

"Tenía 12 años cuando fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, eso cambió mi vida con el 'Dream Team'. El 'Dream Team' nos enseñó cómo se podía jugar al baloncesto, me hizo soñar sobre jugar a ese nivel, jugar contra lo mejor de lo mejor", indicó.