Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia, ya es una leyenda. A sus 38 años, el tenista ha puesto fin a una carrera deportiva legendaria, y a una vida ejemplar que va más allá de lo deportivo, después de que Países Bajos apease a España en los cuartos de final de la Copa Davis. Tras más de 20 años en la cima del tenis, con 92 títulos ATP individuales en su vitrina, el de Manacor se despide de las pistas con serenidad y emoción.

Más de veintitrés años han pasado desde que con 15 años lograse su primera victoria en el circuito profesional en el ATP 250 de Mallorca. Entre medias y hasta el 19 de noviembre de 2024 que nunca olvidará, el mejor deportista español de la historia termina su camino de leyenda tras 92 títulos (59 en tierra batida), entre ellos 22 de 'Grand Slam', dos oros en los Juegos Olímpicos y cinco ensaladeras de la Copa Davis.

Rodeado de sus compañeros de selección, el seleccionador David Ferrer y su entrenador Carlos Moyá, Rafa Nadal recibió el calor de los 10.700 espectadores que abarrotaron las gradas del pabellón Martín Carpena de Málaga para darle las gracias al manacorí. "Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los malos me ayudabais a seguir peleando. Me he sentido muy afortunado por sentir tanto cariño alrededor del mundo, especialmente aquí en España", dijo Nadal.

Ahora, después de colgar las botas, ha llegado el momento de que Rafa Nadal piense ya en el día después de la retirada. Porque el adiós de Nadal a las pistas no es el final, sino el comienzo de una etapa llena de nuevos desafíos y oportunidades. Su nombre, según El Confidencial, seguirá resonando como ejemplo de que la grandeza no solo se mide en los títulos de su vitrina, sino también en el impacto dejado en la sociedad española.

En Manacor, donde todo empezó, la Rafa Nadal Academy se ha convertido en toda una institución. Más que un centro de entrenamiento, es un lugar donde el tenis se combina con valores como el esfuerzo y la humildad. Este complejo, con instalaciones de primer nivel, no solo forma a futuros campeones del tenis sino que también refleja el espíritu de su fundador: constancia, trabajo duro y amor por sus raíces. Desde su inauguración, ha atraído a talentos de todo el mundo y se ha consolidado como referente en el panorama deportivo internacional. Nadal asegura que este proyecto es su manera de "devolver al deporte todo lo que me ha dado".

Alejado del revuelo mediático, Rafa Nadal también ha tejido una red empresarial en la que mezcla una visión estratégica con la diversificación. En colaboración con Meliá, lanzó ZEL, una cadena hotelera que tiene presencia en Mallorca y la Costa Brava y que está lsita para para abrir un establecimiento en Madrid en 2025. Además, está detrás de Tatel, una exclusiva cadena de restaurantes con sedes en Miami o Beverly Hills.

En el ámbito inmobiliario, a través de Mabel Capital, Rafa Nadal ha invertido en proyectos de alto nivel tanto en España como en Estados Unidos. Desde el lujoso edificio Villa de París en Madrid hasta desarrollos en Los Ángeles, su influencia en este sector demuestra una faceta empresarial igual de meticulosa que su juego en la pista.

Nadal también mira al futuro con proyectos ligados a la tecnología y la sostenibilidad. Es propietario de un equipo en el campeonato de barcos eléctricos E1, un esfuerzo pionero en deportes náuticos sostenibles. Además, participa en Playtomic, una plataforma que ha revolucionado la forma de reservar pistas de pádel y tenis. Con Cantabria Labs ha desarrollado la línea de complementos NDL, orientada al rendimiento y bienestar de deportistas, reforzando su compromiso con la salud y los hábitos saludables.

Arabia Saudí ha querido contar con Nadal como figura clave en su plan de expansión deportiva, designándolo embajador de su Federación de Tenis. Este papel le permitirá seguir vinculado al deporte que lo llevó a la gloria, promoviendo su desarrollo a nivel mundial.

Más allá de los negocios y el deporte, Nadal valora su tiempo en familia. En su mansión frente al mar en Porto Cristo, disfruta de la tranquilidad con su mujer, Mery Perelló, y su hijo, Rafael Jr. Este equilibrio entre sus raíces mallorquinas y su proyección internacional define una vida marcada por el éxito, pero también por la sencillez.