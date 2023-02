Sergio Ramos anuncia su adiós a la Selección y le lanza un dardo a Luis de la Fuente en su despedida

Todo tiene un final. Sergio Ramos no volverá a jugar en la selección española, tal y como ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter el propio futbolista: “Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, ha explicado.

No obstante, Ramos ha aprovechado su despedida para lanzarle un dardo al seleccionador, Luis de la Fuente, quien, según el camero, no ha estado acertado en su decisión: “Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”.

En ese sentido, ha criticado que “humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”.

El zaguero, que ha logrado un Mundial y dos Eurocopas durante su carrera en la selección española, ha puesto como ejemplo a otros jugadores como Modric o su ahora compañero de equipo, Leo Messi, para argumentar que se puede seguir jugando a nivel internacional pese a tener 36 años.

“Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol”, ha resaltado Sergio Ramos.

Por esa razón, el futbolista ha reconocido que asume su final en la selección española “con tristeza”, pero también “con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo”, ha apuntado.

El defensa sevillano, con 180 internacionalidades, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de 'La Roja', un hecho acerca del que ha destacado que “me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!”.