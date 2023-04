Zeljko Obradovic sobre la pelea en el Wizink Center: "Voy a tratar de calmar a la gente en Belgrado"

El entrenador del Partizán, Zeljko Obradovic, apeló a pasar página tras la pelea vivida este jueves en el final del segundo partido de 'playoff' ante el Real Madrid, para hablar de "baloncesto" y no de una trifulca que se quedó en el campo, al tiempo que confesó que tratará de "calmar" a la gente en Belgrado.

La rueda de prensa del WiZink Center estuvo abarrotada como pocas veces, para escuchar primero a un Obradovic que habló de "emociones" para explicar la pelea a 1.40 del final del encuentro, con victoria visitante. "Hemos venido aquí a jugar contra el Real Madrid, un gran club, sabiendo que iba a ser muy difícil. Con la idea de ir partido a partido, ahora tenemos un 0-2 y estamos muy contentos, sobre todo por la manera en cómo hemos jugado los dos partidos. Creo que los hemos merecido ganar", afirmó.

"La eliminatoria no ha acabado, necesitamos un partido más y no va a ser nada fácil. El Madrid tiene muchos recursos, seguro en el próximo partido van a contar con Tavares y algunos de los que no estaban al 100% se van a recuperar. Tenemos que ir con mucho cuidado, prepararnos bien", añadió sobre el 'playoff'.

Obradovic confió en que la pelea, detonada con una antideportiva de Llull sobre Punter, no deje sanciones. "Está en manos de los árbitros y de la Euroliga. Lo que ha ocurrido no es bueno para el baloncesto, ni para la imagen del Real Madrid ni Partizán. No puede pasar esto nunca", apuntó tras una tangana en el parqué madrileño, con los puñetazos de Punter y una llave de Yabusele a Exum.

"Hablamos de emociones. Después del partido se han saludado y no pasa nada. Ha ocurrido en el partido y se acabó. Lo han hablado y desde este momento voy a tratar de calmar a la gente en Belgrado. Tengo amigos aquí, no quiero que se hable de esto, quiero que se hable de baloncesto. Cuando vayamos a Belgrado, seguro que tendremos el pabellón lleno y voy a intentar que la gente que va a recibir al Real Madrid que no hagan nada. Cada día lo voy a repetir. Cuando se habla de baloncesto no hay nada mejor", afirmó.

Por otro lado, Obradovic explicó la decisión de los árbitros de terminar el partido con 1.40 aún en el luminoso. "Si los jugadores del banquillo pasan al campo están directamente fuera, han dicho que no se juegue más. Todos hemos visto quién ha empezado. Después de todo lo que ha pasado todos han hablado", apuntó.

"Son emociones. Hay que mirar quién ha empezado y por qué. Ahí empieza y tienes que no responder, controlar, cuando uno responde pasa lo que ha pasado. Hemos visto cosas similares en el pasado. Quien controla las emociones tiene más posibilidades de hacer algo en el deporte", terminó.