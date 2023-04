Los dos minutos de Antetokounmpo sobre el éxito y el fracaso que no dejan de compartirse

Los Milwaukee Bucks, uno de los principales favoritos al anillo de la NBA, han caído eliminados este jueves tras perder en la prórroga 126-128 el quinto partido de su serie contra los Miami Heat (4-1), después de una temporada en la que habían ganado la Conferencia Este.

A pesar de la derrota, su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, que se ha perdido dos partidos por lesión, ha dejado una reflexión sobre el éxito y el fracaso que está siendo muy compartida en las redes sociales.

Preguntado por si ser uno de tres principales favoritos y caer a las primeras de cambio es un fracaso, Antetokounmpo ha comenzado suspirando y resignándose ante esta cuestión del periodista Eric Nehm: "Díos mío, me hiciste esta misma pregunta el año pasado. ¿Consigues que te asciendan cada año en tu trabajo?".

"No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir un objetivo, que puede ser un ascenso, cuidar de tu familia, de tus padres, comprar una casa, etc", ha proseguido.

Antetokounmpo ha asegurado que esto no es un fracaso y que son "pasos hacia el éxito". Entonces, ha puesto la comparación de la carrera de Michael Jordan: "Jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Por qué me haces esta pregunta? ¿Es una pregunta equivocada".

El griego ha afirmado que en el deporte "no hay fracaso" porque lo que hay son "días buenos y días malos en los que a veces triunfas y otras no". "De eso trata el deporte, no ganas siempre", ha reflexionado, indicando que alguien va a ganar esta temporada.

Además, ha avisado que volverán el año que viene para intentar ser mejores, construir buenos hábitos y jugar mejor. "Intentaremos no tener una racha de 10 días jugando mal baloncesto y ojalá ganar así el título", ha apostillado.

Antetokounmpo ha terminado su reflexión recordando que entre 1971 y 2021 los Bucks ganaron ni un campeonato y ha preguntado si esto significa que fueron 50 años de fracasos. "No, no lo fueron. Fueron pasos hasta ganar un título y, con suerte, ganaremos otro", ha sentenciado, comentándole al periodista que no es personal, pero que ya le hizo la misma pregunta el año pasado.