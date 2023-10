Apple hace reaccionar al Banco Santander

“Apple será nuestro mayor competidor”, así de tajante se ha mostrado la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, durante su intervención en el Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Bilbao.

Botín ha realizado esas declaraciones en relación a la transición tecnológica que está experimentando el sector bancario. La presidenta del Banco Santander ha calificado los cambios tecnológicos como una “gran oportunidad”.

Sin embargo, esa transformación digital también incrementará la competencia. Ana Patricia Botín ha asegurado que “mi mayor competidor va a ser Apple” y ha advertido de que los nuevos clientes se van “a nuestros competidores”.

Por esa razón, la máxima responsable de la entidad bancaria ha subrayado que es necesario acometer “una gran transformación”. En ese sentido, Botín ha indicado que Banco Santander está dando pasos para construir una “plataforma global abierta y responsable de servicios financieros”.

Ana Patricia Botín ha destacado que el contexto actual de transición tecnológica en el sector supone “una gran oportunidad para crecer”, aunque también “es un reto si no somos capaces de transformarnos”. Respecto a ese riesgo de no ser capaz de adaptarse a la nueva realidad, la presidenta del Banco Santander ha enviado un serio aviso: “No nos van a merendar la cena, nos van a sacar si no somos capaces de cambiar”.

La cuenta de ahorro con un 4,15% de rentabilidad anual de Apple

Cabe recordar que Apple ya ha puesto en funcionamiento su nueva división de servicios financieros. De hecho, este mismo año la compañía ya ha lanzado una cuenta de ahorro para los usuarios de su tarjeta de crédito: Apple Card.

Uno de los aspectos más destacables de esa cuenta de Apple, bautizada como Savings (palabra que significa ahorros en inglés) es que ofrece una rentabilidad del 4,15% anual. La tasa es muy superior a la rentabilidad media que ofrecen en estos momentos los principales bancos españoles.