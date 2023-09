Apple sorprende con la función 'check in' para llegar sano y salvo a casa

Las nuevas tecnologías sirven también para hacer los viajes más fácil. Y también para hacerlos más seguros. En este sentido, una nueva función de Apple, concretamente de la última actualización del iOS 17, permite avisar a los contactos si se ha llegado bien a un destino.

El nombre de esta función es check in, al igual que el acceso a los hoteles o a los vuelos, y se puede encontrar en los dispositivos Apple con este sistema operativo. Para la tiktoker Periolista es "una opción mucho más mejorada de compartir tu ubicación cuando te sientes insegura".

Según ha relatado la tiktoker, "trazas una ruta y check in l anza un mensaje a tu contacto de confianza diciéndole que ya has llegado al destino". Para activarla, no hay que descargar ninguna app, basta con seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la app de Mensajes del iPhone.

2. Elegir la persona o personas de confianza a la que avisar.

3. Pulsar "+" y darle a la opción check in.

4. Seleccionar la ubicación de destino y confirmar la ruta. La propia app estimará una hora de llegada desde la ubicación actual.

Sin embargo, la opción más interesante viene cuando no se llega al destino a la hora prevista. Si no se desactiva check in, tu contacto puede ver automáticamente tu ubicación en tiempo real, el recorrido que has hecho y los niveles de batería y señal del teléfono.