Un bar de Pamplona recibe la mayor indemnización jamás dada por la pandemia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Pamplona ha concedido la mayor indemnización otorgada hasta ahora en España a un bar o restaurante por el cierre obligatorio de la hostelería durante la pandemia del COVID-19. La sentencia, que es recurrible, asciende a 258.071 euros. Hasta ahora, la mayor indemnización por hechos similares eran los 97.634 euros que se llevó un establecimiento hostelero de Mallorca en el pasado octubre.

El hostelero, como apunta el diario Gaceta de Salamanca, reclamaba el dinero que había perdido durante los cierres decretados por el Gobierno estatal por la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, la aseguradora se oponía al pago porque la póliza sólo cubría las pérdidas provocadas por la paralización del negocio cuando se produjese por los siniestros básicos establecidos en la póliza.

El fallo, en cambio, sostiene que la aseguradora no especificó en las condiciones de la póliza que la pandemia quedaba excluida de esos siniestros básicos a los que se refiere la aseguradora. Además, considera probado que la póliza del seguro "no fue entregada por completo". En concreto, la sentencia indica que no se facilitó el libreto de las condiciones al propietario del bar - restaurante, “por lo que no tuvo conocimiento de las mismas al suscribir la póliza”.

El juzgado condena a la aseguradora a abonar al local 179.010 euros con cargo a la póliza de 2020 (ese año estuvo cerrado 133 días) y 79.060 euros a la de 2021 (cerró 80) e insta a la compañía de seguros a que reclame al Estado si considera que el cierre fue su responsabilidad.