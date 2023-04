Burger King quiere asestar un golpe maestro con 120 aperturas

dpa/picture alliance via Getty I

Burger King cotiza al alza en España. Restaurant Brands Iberia (RBI), masterfranquiciado en España de la famosa cadena de hamburguesas, ha puesto en marcha un ambicioso plan de crecimiento que contempla la apertura de hasta 120 nuevos establecimientos.

El objetivo, según recoge eleconomista.es, es ganar cuota de mercado en las localidades más pequeñas y avanzar en el proceso de transformación digital y el delivery (envío a domicilio). Actualmente, la compañía suma 1.189 locales, de los que 814 son propios y 375 franquiciados, entre España y Portugal. En total, daría trabajo a unas 20.000 personas.

El pasado 29 de marzo, la cadena anunciaba la apertura de un nuevo restaurante en Murcia. El nuevo establecimiento, con formato Free Standing, incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles. La cadena de restauración, según su comunicado, avanzaba hacia un modelo de desarrollo sostenible, "consciente de la importancia de cubrir las nuevas necesidades de un consumidor concienciado con el medioambiente".

En su plan de implantación de ese modelo de restaurante sostenible en España, Burger King ha instalado placas solares en cerca de 250 restaurantes de todo el país.

La cadena de hamburguesas 'Burger King' es una de las más famosas del mundo. La compañía fue creada a finales de 1954 en Miami, en el momento en el que dos jóvenes emprendedores, James McLamore y David Egerton, inauguraron un restaurante basado en un concepto mantenido hasta hoy en día: "The Home of The Whopper". En 1975 abrió en Madrid su primera franquicia en territorio europeo.