Alucina con lo que piensan de España sus compañeros de trabajo extranjeros: "Me da que pensar"

El creador de contenido @adri.ollero ha sacado una conclusión clara tras conocer lo que piensa la gente España. Trabaja en una multinacional estadounidense y, por su puesto de trabajo, ha sido testigo de primera mano de la percepción que tienen los ciudadanos de varios países de Europa del país español.

"Me ha llamado bastante la atención, trabajo diariamente con gente de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, de Estados Unidos y me parece curioso la visión que tienen de España", ha expresado el usuario al principio del vídeo, que cuenta con 30.000 reproducciones y casi 1.000 'me gusta'.

Según cuenta, la gente de Europa piensa que la gente en España está "mucho menos preparada" que otros países. Un pensamiento de que en España una persona "no es capaz de hacer ni la mitad que una persona, por ejemplo, de Inglaterra, está demasiado extendido".

Ha matizado posteriormente que no solo lo ha escuchado de compañeros de la empresa en la que trabaja, sino de amigos del extranjero. "El pensamiento de que España es un país de fiesta, de gente vaga y menos preparada está super arraigado", ha afirmado.

"La gente cuando se entera que res de España solo te pregunta por Ibiza, Marbella... Da que pensar, todo esto se debe a algo, hay gente preparada, profesionales de la hostia y estaría bien que hiciéramos algo para que el resto del mundo lo tuviera en cuenta", ha rematado.