Teresa Urquijo, protagonista en el discurso de Almeida en la celebración del Real Madrid

Este domingo por la mañana Cibeles se ha teñido de blanco. El Real Madrid se erigió el pasado 4 de mayo campeón de Liga, de forma matemática. A falta de algunas jornadas para acabar el campeonato, el conjunto merengue ya está celebrando el título.

Al acto, que ha tenido lugar en la capital, han acudido los dos regidores de la ciudad: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La primera se ha manifestado en alguna ocasión como madridista, el segundo dejó claro que su corazón es más bien atlético.

En cualquier caso, el edil ha pronunciado unas palabras que han tenido como protagonista a su mujer, Teresa Urquijo. "Ahora soy un matrimonio mixto: ella es de ellos y yo soy de los otros", ha comenzado a decir. Entonces, ha comenzado a relatar cómo vivieron ambos el partido decisivo.

"Minuto 85, 0-1, y me envía el siguiente mensaje: 'Por favor, activa tu modo talismán", ha narrado Almeida. "Mi respuesta es: 'No te preocupes, vais a meter 3'. No me equivoqué, porque uno lo anularon", ha apostillado.

"Y lo siguiente que le dije es: 'Y lo va a meter Joselu", ha añadido. Entonces, ha tenido que hacer una pausa porque el público ha querido hacer una ovación al futbolista.

"Espero volver a veros dentro de tres semanas. Enhorabuena, porque sois el orgullo de la ciudad de Madrid, muchas gracias", ha concluido el alcalde, que ha recibido una camiseta del conjunto blanco personalizada.