Empresas 'offshore', todo lo que debes saber

El entramado empresarial puede resultar en ocasiones demasiado arduo y complejo. Sus formas de constituirse, sus obligaciones fiscales o sus regulaciones son algunos de los conceptos que configuran este forjado. A todo esto, hoy vamos a añadirle un nuevo capítulo, las empresas offshore.

Las sociedades offshore forman parte del anagrama empresarial y es por ello que hoy vamos a hacer un repaso sobre ellas. La consultora Foster Swiss en su misión de asesoramiento en las áreas financieras, fiscales y jurídicas para particulares y empresas, viene a resolver todas las dudas al respecto. Un detallado informe para saber todo lo que necesitas sobre las sociedades offshore.

Daremos soluciones a cuestiones como qué son, en qué consisten, como son sus tributaciones y regulaciones fiscales y sus características. Igualmente nos adentraremos en sus términos legales, y es que estas organizaciones parecen situarse en una línea que separa la legalidad de la ilegalidad.

El concepto de sociedad 'offshore'

En primer lugar, Foster Swiss aclara el concepto de empresas offshore. Cuando en el ámbito empresarial se habla de estas empresas se alude a aquellas sociedades que se encuentran domiciliadas en los conocidos como paraísos fiscales. Estas empresas situadas en dichos territorios no realizan allí ningún tipo de actividad fiscal sobre su actividad, el titular no vive ni realiza ninguna actividad económica en el lugar, y además cuentan con unas regulaciones fiscales mucho menos rigurosas.

Con la implantación de la sede en el extranjero, éstas tienen el propósito de disminuir de alguna manera las cargas económicas derivadas de la actividad empresarial, y es que no desarrollan su actividad en el país de constitución. Las empresas offshore disfrutan de ventajas como la protección de sus activos, la confidencialidad y la privacidad, y sobre todo obtienen beneficios fiscales, que suelen ser nulos o muy bajos.

Estas sociedades se constituyen en estos países opacos manteniendo la titularidad de la misma en el anonimato, y es que la acción es realizada por parte de un abogado de la jurisdicción y no por el dueño real, por lo que el propietario de la empresa no aparece en los documentos.

El papel de Gibraltar, Andorra y EE.UU

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se aprobó a principios de año la Orden por la que se determinaba los países y los territorios catalogados como jurisdicciones no cooperativas. El listado de paraísos fiscales cumple con lo establecido según la Ley 11/2021 de 9 de julio en pro a las medidas de prevención y la lucha contra el fraude fiscal.

La Orden y según informa el portal web de La Moncloa, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, fijando además en él nuevos factores a tener en cuenta en su lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En este nuevo listado con nuevas incorporaciones, repiten estados como Gibraltar pero sin embargo caen otros como Andorra.

Gibraltar

Una de las opciones con mejor proyección para Foster Swiss es Gibraltar. La consultora establece esta localización como uno de los lugares más atractivos de Europa para los negocios por sus bajos impuestos.

Es de saber que en Gibraltar no existe el IVA y el impuesto de sociedades es más bajo que en España, estando fijado en un 10%. Otro punto que se destaca desde Foster Swiss es que las ganancias de la empresa están exentas de impuestos siempre que se cumplan unos requisitos.

Por todo esto, Gibraltar se antoja como una ubicación determinante para empresas offshore. La empresa podrá beneficiarse del régimen fiscal sin necesidad de que tenga que realizar su actividad económica y comercial en Gibraltar, y bajo la total legalidad.

Andorra

Andorra es propuesta por Foster Swiss como una de las opciones más interesantes para abrir una empresa. El Principado cuenta con un sistema financiero muy positivo, un estado moderno, con una economía bien desarrollada y un marco fiscal que reporta múltiples ventajas.

Tal y como se informa desde la consultora, la fiscalidad en Andorra es una de las que goza con mayores ventajas de todo el continente europeo. El impuesto de sociedades se estima en el 10% y es reducido al 2% en el caso de los ingresos recibidos de importación, exportación y actividades de explotación.

EE.UU

En última instancia, desde Foster Swiss se propone EE.UU como ubicación para las empresas. El país ofrece numerosos beneficios en deducciones y fiscalidad, así como una gran facilidad para la constitución empresarial.

Como explica la consultora, Delaware es uno de los lugares con las legislaciones más favorables. En esta ciudad estadounidense no existe el impuesto sobre las ventas y no están gravadas las rentas empresariales sobre los bienes y servicios proporcionados por las sociedades que operan fuera de Delaware. Además no existe el IVA.

¿Son legales las empresas 'offshore'?

Un asunto de trascendencia que resuelve el informe de la consultara Foster Swiss es la legalidad o no de estas sociedades. La respuesta que da a la legalidad o no de estas empresas es clara, se pueden crear compañías en el extranjero evitando los impuestos, siempre y cuando no sean creadas únicamente para la evasión fiscal y el blanqueo de capital.

En estos parámetros de legalidad en los que nos movemos, debemos aclarar que la elusión fiscal no se considera ilegal, ya que ésta no evita hacer frente a los impuestos, sino el pagar la menor cantidad posible, algo que contempla la ley. Sin embargo, si hablamos de evasión fiscal si lo hacemos de una actividad ilegal, y es que en este caso lo que se hace es ocultar bienes para pagar menos impuestos.

En esta caso, en España la legislación fiscal aplicable a las sociedades offshore se regula con el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, donde se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de abril, en prevención del blanqueo de capitales. En este sentido, el Modelo 720 es el empleado para regular y declarar los bienes y derechos, así como las cuentas bancarias, situadas en territorio extranjero.

Como informa Foster Swiss, están obligados a presentar el Modelo 720 todos los titulares, representantes, autorizados o beneficiarios con poderes de disposición, debiendo informar sobre las cuentas situadas en el extranjero, siempre que se supere la cifra de los 50.000 euros.

En definitiva, Foster Swiss considera las empresas offshore como una manera excelente y legal de pagar menor cantidad de impuestos, pero aquí es donde reside la fina línea con la ilegalidad, y es que esta acción no debe ser empleada nunca para fines ilegítimos como ya hemos visto.