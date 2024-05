Donald Trump, retratado por su exabogado: fijación por silenciar a Stormy Daniels y reacio a pagar

El testimonio del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, durante la sesión de este lunes en el juicio penal que enfrenta el expresidente en Nueva York lo retrató como alguien con tanta fijación por silenciar el 'affaire' con la actriz porno Stormy Daniels como voluntad por tratar de esquivar pagos.

Correos electrónicos, facturas e incluso una grabación de un audio del mismo Trump fueron aportadas hoy por la Fiscalía durante la declaración de Cohen, que aseguró que el exmandatario, acusado de falsificación de documentos contables para acallar a Daniels y proteger así su campaña de 2016, priorizaba su carrera política a su matrimonio.

"Quiero que se oculte hasta que pasen las elecciones (2016). Si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará", parafraseó Cohen a Trump para añadir que la obsesión de Trump por silenciar a la intérprete de cine para adultos "era por la campaña, no por Melania (su esposa)".

Melania -que no ha acompañado al expresidente en ninguna jornada de este juicio- y Trump se conocieron en 1998, cuándo él tenía 52 años y ella 28, y la pareja llegó al altar en 2005, tan solo un año antes del supuesto desliz con Daniels; un aventura que, de comprobarse, habría ocurrido cuando ella estaba embarazada.

A pesar del rostro sosegado de Cohen, estas duras afirmaciones provocaron algunos de los movimientos de negación con la cabeza más agitados por parte de Trump hoy. Mientras, un centenar de periodistas y ciudadanos de a pie escudriñaban sus gestos con máxima expectación desde el tribunal o una sala aledaña para seguir el proceso.

Cohen, condenado a tres años de cárcel en 2018 por financiación ilícita de la campaña presidencial republicana de dos años antes, definió como "catastrófica" la posibilidad de que la supuesta relación sexual entre Trump y Daniels saliera a la luz.

Trump pregunta el precio por silenciar a una actriz porno

El expresidente estadounidense Donald Trump preguntó a su exabogado y hombre de confianza Michael Cohen cuál era el precio para conseguir que una supuesta aventura extramarital con la modelo Playboy Karen McDougal no saliera a la luz y pudiera salpicar a su campaña electoral de 2016.

"Entonces, ¿cuánto cuesta?, ¿uno-cincuenta (150)?, ¿cuánto tenemos que pagar por esto?", se escucha decir al exmandatario en un audio reproducido este lunes por la Fiscalía de Nueva York, en lo que supone la primera vez que se oye la voz de Trump durante el proceso.

La grabación, que había sido facilitada previamente al jurado según medios estadounidenses, se tomó en una conversación entre Cohen y Trump para convencer al exeditor de The National Enquirer, David Pecker, de que sería reembolsado con los 150.000 dólares que abonó a la modelo para acallar su 'affaire'.

"Era para poder enseñársela a David Pecker y que así escuchara la conversación, que supiera que el señor Trump le iba a devolver el dinero (...) También quería que siguiera siendo leal al señor Trump", argumentó este lunes Cohen sobre el motivo de esa grabación.

Minutos antes, el otrora mano derecha de Trump explicó que el magnate de los medios quería que el expresidente le devolviera los 150.000 dólares porque "era demasiado dinero para ocultárselo al consejero delegado de la empresa matriz" American Media, editora de la publicación.

Además, el exabogado añadió que Trump se hacía una idea del precio a pagar por silenciar esa historia porque previamente ya se había reunido con Pecker: "Por eso mencionó la cifra de 150", aseguró.

Preveía el rechazo de las mujeres

"Las mujeres me van a odiar... Los hombres pueden pensar que es chévere, pero esto va a ser un desastre para la campaña", dijo supuestamente el exjefe del Ejecutivo de EE.UU., según el relato de Cohen.

Trump accedió a sellar un acuerdo en 2016 con el otrora abogado de Daniels, Keith Davidson, para mandar la historia al limbo por 130.000 dólares, pero la transferencia se posponía una y otra vez, y el equipo legal de la actriz porno comenzaba a impacientarse hasta el punto de amagar con publicar la historia en el medio Daily Mail, de acuerdo con el letrado, que ahora está inhabilitado.

Detalló entonces múltiples reuniones con Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, para solucionar el problema.

Entre las propuestas que se barajaron estuvieron, de acuerdo con Cohen, crear un evento de la institución cuyas entradas fueran dirigidas a costearlo o presentárselo como "oportunidad de negocio" al tabloide afín The National Enquirer para que comprara la historia y aplicara la técnica de 'catch and kill', por la que la historia nunca vería la luz.

El expresidente, que incluso fanfarroneaba con su condición de "milmillonario", evitaba el pago y este recayó entonces en Cohen, según su versión, que accedió a adelantar el dinero para luego recibirlo a través de una empresa pantalla y bajo el falso concepto de servicios legales prestados a la Organización Trump.

Finalmente, la prima que se le abonó por adelantar el dinero fue "decepcionante" para Cohen, quien dijo que se enfadó mucho con esta cantidad no desvelada y que se lo hizo saber a Weisselberg: "Le expresé lo cabreado que estaba en un lenguaje muy claro (...) Incluso me sorprendí a mí lo irritado que estaba", contó mientras Trump esbozaba una media sonrisa.

Cohen también corroboró hoy el esquema expuesto por la Fiscalía en el que, como exabogado del expresidente, trabajó supuestamente mano a mano con el exeditor de The National Enquirer, David Pecker, para adquirir los derechos de exclusividad de otros escándalos extramaritales de Trump y ejercer 'catch and kill', así como favorecer la publicación de noticias positivas hacia el futuro candidato republicano, a la par que otras negativas sobre sus rivales políticos.