"Genio, embustero...": no dice su nombre pero todos saben por quién va esto de Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte ha publicado un mensaje en X, anteriormente Twitter, dirigido a Pedro Sánchez. Aunque no ha dicho su nombre en la publicación, el escritor ha adjuntado parte de una entrevista que dio a Pablo Motos en El Hormiguero donde habla del presidente del Gobierno.

Todo esto un día después de que Salvador Illa haya ganado las elecciones en Cataluña dejando al independentismo en su peor registro de escaños desde los años 80 y después de haber puesto en marcha la amnistía.

"Desde luego, es un genio. Embustero, tramposo, sin escrúpulos, pero un genio. Sigo fascinado. Aguantará hasta que agote los conejos de la chistera y no quede nadie a quien vender o traicionar. Entonces los suyos y sus socios lo despedazarán. Pero que le quiten lo bailado", ha escrito Reverte junto al vídeo en El Hormiguero.

Ahí llegó a decir de Sánchez cosas como que era "un pistolero, un asesino, un tipo que no repara en nada". Señaló, además, que el presidente del Gobierno lo tiene "fascinado" porque es "un personaje profundamente amoral" y "verlo actuar para un novelista es impresionante".

"En una novela lo pondría de malo maquiavélico. Me tiene fascinado, el aplomo, el cinismo, el descaro... es que no hay un tío como él. Para bien o para mal, no lo sé, realmente soy un fan", dijo también Reverte junto a Pablo Motos el día que fue a presentar su libro en diciembre de 2023.