Esta es la pensión que les queda a los militares jubilados

Llegar a la jubilación y poder tener una pensión digna es el pensamiento de muchos españoles que están ya acercándose a este momento. Sin embargo, la profesión y los años de cotización afectan -y mucho- a la hora de determinar la cantidad mensual.

Como indica Infobae, los militares cuentan con una situación única en este contexto. De hecho, cuantos más años se haya prestado servicio al ejército, mayor será la cotización y más alta será la pensión.

No obstante, no todos los miembros de las fuerzas armadas pueden contar con una jubilación asegurada. Los que no consigan la categoría de soldado permanente deberán retirarse a los 45 años y, a esa edad, aún no habrían cumplido con los requisitos para poder jubilarse.

Pero estas personas no se quedan sin nada tras tantos años en el ejército. Tienen un apoyo económico mensual si se les incluye en la categoría de Reservistas de Especial Disponibilidad: 677,60 euros al mes.

La pensión de los militares se calcula en función del rango. De este modo, los Oficiales Generales (Grupo A1) tienen una pensión anual asignada de 48.086,76 euros y a los Oficiales (Grupo A2) les corresponden 37.845,48 euros al año. Los Suboficiales (Grupo C1) tienen asignados 29.065,98 euros al año y la Tropa y Marinería (Grupo C2) recibe 22.996 euros anuales.

Edad de jubilación de los militares españoles

La edad de jubilación en el ejército español varía en función del rango y de los años de servicio. Por ejemplo, un teniente general y un almirante tienen la edad establecida en 64 años, mientras que en el caso del coronel, capitán de navío, alférez, teniente y alférez de navío es a los 58 años.