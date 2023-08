Estas son las gasolineras más baratas en cada ciudad de España

No es lo mismo llenar el depósito del coche en un lugar que más allá. En según qué gasolinera el precio es más bajo o más alto. Desde hace varios años en España ha habido un gran problema con el precio del combustible. Hay dos factores clave para determinar cuánto costará a nuestra cartera llenar el depósito: por un lado, el céntimo sanitario, el responsable, como explica detalladamente Casa Coche, que varíe el precio de la gasolina entre comunidades, por ello es más barato repostar en aquellas Comunidades Autónomas en las que no aplica, como Aragón o el País Vasco. Por otro lado, los centros comerciales: es más barato llenar el depósito en las gasolineras ubicadas en un centro comercial al beneficiarte de descuentos.

Tanto la gasolina como el diesel han sufrido fuertes subidas y para no desperdiciar un solo céntimos hemos recopilado una lista de las gasolineras más baratas en cada ciudad del país.

Albacete

En la provincia de Albacete las gasolineras más baratas para repostar con gasolina 95 se encuentran en Fuengirola, en la Avenida Primera, por 1,579€/l, en la Avenida Infante don Juan Manuel en Almansa, por 1,639€/l y en la Avenida Polígono Campollano por 1,669€/l. Por otro lado, la gasolina 98 se encuentra más barata en el Alcampo localizado en el sector parcela T-3, por 1,809€/l, y en La Roda en la calle Martires 209 por 1,816€. La gasolinera donde el diésel es más barato se encuentra en la avenida Primera, por 1,469€/l.

Alicante

La gasolinera Gasolwin Beneixama es la gasolinera ideal ideal para repostar por el precio más barato la gasolina 95. Está situada en la carretera Villena-Alcudia en el kilómetro 10.608, por 1,519€. La gasolina sin plomo 98 será mejor repostar en Calpe, localizada en la Partida Estación II, donde se encuentra a un precio de 1,799€/l. El diésel, sin embargo, se encuentra más barato en la Campsa Express en Petrer, en la Avenida Mediterráneo 143, por 1,419€/l

Almería



En la cúspide de las gasolineras con la gasolina 95 más barata se encuentra E.S Arboleas, la cual se puede encontrar en el Polígono Los Llanos 17, por un precio de 1,559€/l, en la que además se encuentra el diésel más barato por 1,429€/l.

En la carretera AL-3303 KM.1 se encuentra la BP en Santa María del Águila, con un precio de la gasolina 98 a 1,582€/l.

Álava

La gasolina 95 en la provincia de Álava es un poco más cara, pero no por mucha diferencia. En la Eurocam, situada en la calle Tratado de París 6, en Nanclares de la Oca, se encuentra a 1,619€/l, mientras que el mejor lugar para repostar gasolina 98 se encuentra en la GM Oil de Vitoria-Gasteic ubicada en la Avenida de los Huetos 64, por 1,749€/l, al igual que en la ONA Lowcost, situada en el número 56 de la misma avenida. El diésel más barato podrás encontrarlo también en esta gasolinera, por 1,455€.

Asturias

Oviedo es el lugar ideal para repostar gasolina 95, más en concreto en la Ballenoil situada en el polígono industrial Espíritu Santo, por 1,579€/l. La gasolina 98 más barata se sitúa en la salida 456 de la Autovía A8, en el Eroski de Pola de Siero, al igual que el diésel, que está a 1,469€/l.

Ávila

Petropix se lleva la medalla de oro de la gasolina 95 más barata de Ávila. Está situada en la calle Rio Arevalillo 23 a 1,579€/l, al igual que el diésel, que se encuentra a 1,449€/l, mientras que en Adrada se encuentra la gasolinera más barata para repostar gasolina 98, en la carretera Iglesuela, a 1,849€/l.

Badajoz

Por 1,567€/l puedes repostar gasolina 95 al precio más barato de Badajoz en la gasolinera Ballenoil de Don Benito, ubicada en la Avenida de Madrid, 68. En Villafranco del Guadiana, a 1,739€/l, la gasolinera más barata para repostar gasolina 98 en la Iberdoex, situada en la Carretera Nacional V, a la altura del Kilómetro 391.

Islas Baleares



El combustible en el archipiélago balear es relativamente más caro que en la península. La gasolinera más barata para repostar gasolina 95 se encuentra en Palma de Mallorca, en la Set&Go, en el polígono 48 en Coll den Rabassa 31, por 1,699€/, al igual que el diésel, a 1,559€/l. La gasolina 98, el mejor lugar en la Shell de Palma ubicada en la calle Guadiana 45, por 1,908€/l.

Barcelona



En la Ballenoil, situada en Montmeló, en el polígono 17 El Pedregar, se encuentra la gasolina 95 más barata, a 1,525€/l. Por otro lado, la gasolina 98 más barata de Barcelona se encuentra en Sant Boi de Llobregat, en el Alcampo, a 1,62€/l y la Petrocat de Ripollet para el diésel, a 1,409€/l.

Bizkaia



La gasolina 95 más barata de Bizkaia se encuentra en Mallabix, a 1,599€/l en el Petroprix, situado en el Polígono Goitondo-Bekoa 22. La gasolina 99, en la Euskadi Lowcost en Ortuella, en el Polígono Industrial S1-2, a 1,829€/l. Por otro lado, el diésel más barato, en este caso 1,459€/l, se encuentra también en la Petroprix de Mallabia.

Burgos

Para encontrar la gasolina 95 y diésel más barata de la provincia hay que dirigirse a la Plenoil en la calle Alcalde Martín Cobos 26, en la que se encuentra a 1,639€/l y 1,459€/l respectivamente. El caso de la gasolina 98 es diferente, puesto que el más barato se encuentra en Villanueva de Argaño a 1,79€/l. Se encuentra en Logroño-Vigo en el kilómetro 134,5.

Cáceres

En la calle Monfrague Esquina, en Cáceres, se encuentra Ballenoil, la gasolinera de la zona con la gasolina 95 más barata, a 1,587€/l. La gasolina 98, a 1,789€/l en la Galp en Casas de Don Gómez, mientras que para repostar el diésel más barato, a 1,489€/l, hay que dirigirse a la calle Hernán Cortés 84 en Jaraiz de la Vera.

Cádiz

La gasolinera Petroprix, en San Fernando, coincide en tener la gasolina 95 y el diésel más barata de la zona. Se encuentra situada en la calle Mecánicos 10, a 1,579€/l y 1,419€/l respectivamente. Para repostar barata la gasolina 98 hay que dirigirse a Jerez de la Frontera, en la calle Ronda Aurora Boreal 3, en la que se encuentra a 1,719€.

Cantabria

La gasolinera Petroprix en Santander, situada en la Avenida Candina 15, se encuentra la gasolina 95 y el diésel más barata de la provincia, a 1,615€/l y 1,435€/l. Por otro lado, la gasolina 98 más barata se encuentra en la Avenida Cantabria 1495, en la gasolinera El Centro, en Cudón.

Castellón

La particularidad de Castellón es que la gasolinera Confort Auto situada en la Carretera CV 20 Onda-Vila Real, puedes repostar de la forma más barata tanto gasolina 95, 98 o diésel a 1,53€/l, 1,692€/l y 1,445€/l respectivamente

Ciudad Real

La Coovimag, situada en Bolaños de Calatrava, en el Sector 5 Los Calares 1, está la gasolina 95 más barata a 1,573€/l, mientras que la gasolina 98 se encuentra en Valdepeñas en la gasolinera Q8 de la Avenida del Sur, a 1,809€/l. El diésel, a 1,419 €/l en el Petroprix de la calle Torrenueva 1.

A Coruña

A 1,599€/l se encuentra la gasolina 95 en la Petroprix, situada en La Grela en la calle Severo Ochoa 27, mientras que para la gasolina 98 hay que desplazarse hasta la Petrocrash en Betanzos-O-Vello, a 1,729€/l.

Gipuzkoa



Relativamente más cara que en las otras provincias, la gasolina 95 más barata se encuentra en Lezo—calle Ipintza 47— a 1,639€/l. La gasolina 98 más barata, a 1,829€/l, bastante más cara que en las demás, se encuentra en San Sebastián, en la gasolinera Avia en el Vial Martutene-Inchaurrondo a la altura del kilómetro 5,5. Para repostar diésel de forma barata hay que desplazarse hasta Elgoibar, donde está a 1,439€/l.

Granada

Low Cost Tiburonoil, situado en Albolote—calle Loja s/n— es la gasolinera con la gasolina 95 más barata de Granada, a 1,599€/l, mientras que para la gasolina 98 hay que desplazarse hasta el Alcampo de la carretera de Jaén a la altura del kilómetro 88, a 1,699€/l. Por otro lado, la Sur-Oil en Peligros, en la calle Loja, se encuentra el diésel más barato a 1,459€/l.

Guadalajara



Para repostar gasolina 95 de forma barata y ahorrar dinero de los bolsillos en Guadalajara hay que desplazarse hasta la Petroprix en la calle Francisco Aritio 97, donde se encuentra a 1,589€/l, mientras que para la gasolina 98, el mejor lugar es la gasolinera Galp en la misma calle, a 1,784€/l. En el número 16 se encuentra la Simon Grup, donde el diésel está a 1,449€/l, el más barato de toda la provincia.

Huelva

La gasolina 95 más barata de la provincia de Huelva se encuentra en Lucena del Puerto, en la gasolinera Costaoil de la calle Camino de las Colmenillas, a 1,549€/l. La gasolina 98, a 1,796€/l, en Lepe, a 1,769€/l, y el diésel, en la Ballenoil de la carretera número 431, a 1,419€/l.

Huesca

La gasolina 95 y el diésel más barato de toda la provincia de Huesca se encuentra en Esplus, en la gasolinera Agropienso situada en la carretera número 240 en el kilómetro 129.100, a 1,555€/l y 1,458€/l respectivamente. Sin embargo, para repostar de forma barata la gasolina 98 hay que desplazarse hasta la Repsol de Grañén, en la Avenida Ramón y Cajal 4, a 1,829€/l.

Lleida

La gasolinera Sant Guim, situada en Sant Guim de Freixenet, en el kilómetro 35 de la carretera Calaf, se puede encontrar la gasolina 95, 98 y diésel más barata de toda la provincia, a 1,529€/l, 1,599€/l y 1,429€/l respectivamente

Madrid

La gasolina 95 más barata de la capital española se encuentra en Colmenar Viejo, en la Avenida de los Reyes 2, en la gasolinera Petroprix, a 1,569€/l. El diésel más barato, por otro lado, se encuentra en la Avenida de Ronda—s/n— de la Petroprix de Parla, a 1,419€/l. Ya en la zona de Madrid, en la gasolinera Q8 en la Avenida Albufera 89, la gasolina 98 se encuentra a 1,729€/l.

Málaga

Si quieres repostar de forma barata en la provincia malagueña, basta con que te desplaces a la gasolinera Agla en Cerralba, ubicada en la carretera de Cerralba número 1. La gasolina 95 se encuentra a 1,529€/l; la 98 a 1,725e/l; y el diésel a 1,395€/l.

Murcia

La gasolinera Ballenoil sin duda se lleva la corona de la gasolina 95 y diésel más barata de la Región. En Lorca, en la calle Camino Viejo del Puerto, se encuentra a 1,565€/l y en la de Jumilla, en la Avenida de Levante 43, a 1,437€/l respectivamente. Por otro lado, es la gasolinera La Cañada, situada en Molina de Segura, la más barata en cuanto a gasolina 98 se refiere, a 1,659€/l.

Navarra

Para repostar gasolina 95 barata hay que desplazarse hasta el Alcampo de Estella o Lizarra, en la calle Carlos VII 28, pues se encuentra a 1,533€/l, mientras que para la gasolina 98 hay que ir hasta Arraioz, a la carretera NA-12IB en el kilómetro 45, donde está a 1,819€/l.

Ourense



En el Polígono Parque Empresarial, en Medorra, se encuentra la Ballenoil que tiene la gasolina 95 y el diésel más barata, a 1,608€/l y 1,488€/l respectivamente. Sin embargo, para la gasolina 98, hay que dirigirse a la Galp en Feces de Abaixo, en la carretera de Verín Portugal, donde está a 1,819€/l.

Las Palmas



En Las Palmas, encontrarás la gasolina 95 y el diésel más barata se encuentra en la Petroprix en la calle Eufemiano Fuentes Cabrera 10, donde se encuentra a 1,085€/l y 1,079€/l respectivamente, mientras que en la Cepsa de Aguimes, en la Carretera General del Sur, la gasolina 98 se encuentra a 1,234€/l.

Pontevedra



La gasolinera Ballenoil en Vigo tiene la gasolina 95 y el diésel más barata, a 1,609€/l y 1,469€/l respectivamente. Se encuentra en la carretera CampoSancos en el kilómetro 0,47. Aunque para encontrar la gasolinera más barata de gasolina 98 hay que desplazarse hasta el Eroski de Deiro en la carretera PO-307 KM 1,1.

La Rioja



La cúspide de la gasolinera con gasolina 95 la ostenta la de Alfaro, situado en la Carretera NAL. 232 KM 333, a 1,572€/l. En cuanto a diésel, la Petroprix de Logroño en la calle Circunde 13, a 1,468€/l.

Salamanca

La gasolina 95 más barata se encuentra a un precio de 1,599€/l en la Petroprix en Carbajosa de la Sagrada, en la Avenida de Carbajosa La Sagrada 13. Por otro lado, el diésel y la gasolina 98 coinciden en la gasolinera Monte La Reina en Peñaranda de Bracamonte, situada en la carretera Cañizal Piedrahita, a 1,482€/l y 1,727€/l respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife



A la par que Salamanca, la gasolina 98 y diésel más barata se encuentra en una gasolinera de la isla. Se trata de la PCAN, en La Cuesta, ubicada en Avenida de los Menceyes 233, a 1,137€/l y 1,223€/l respectivamente. Sin embargo, la gasolina 95 más barata se encuentra en la Cepsa, en la Autopista TF-21 KM. 3,5.

Segovia

En La Lastrilla se encuentra la gasolinera Ballenoil—carretera Soria KM. 40—, coronándose como la más barata de la provincia en cuanto a diésel—1,509€/l— y en la Q8—carretera N-110—, la gasolina 98, a 1,819€/l. Por otro lado, en la gasolinera AN GLUS, en Cuéllar, en el kilómetro 0 de Segovia, la gasolina 95 está a 1,639€/l.

Sevilla

La gasolinera Ballenoil, situada en la calle Carretera Cañada del Rosal 1, en Ecija, se encuentra la gasolina 95 y diésel más barata, a 1,549€/l y 1,429€/l respectivamente. En cambio, hay que desplazarse hasta la Cepsa de la calle Blas Infante 43, en Las Cabezas de San Juan, para encontrar gasolina 98 barata, a 1,779€/l.

Soria

Si quieres ahorrarte dinero al repostar gasolina 98 debes dirigirte a Santa María de Huerta, en la Autovía A2, donde se encuentra la Repsol a un precio de 1,859€/l. La Petroprix de Soria, situada en la Avenida Valladolid 62, la gasolina 95 y el diésel se encuentran a 1,599€/l y 1,449€/l respectivamente.

Toledo

En la carretera Calera CM-5101 se encuentra, en Talavera de la Reina, la gasolinera C. Ortiz, con un precio de la gasolina 98 a 1,669€/l. Por otro lado, la gasolina 95 y diésel más barata no se encontrará en otro lado que no sea la Silver Fuel, también en Talavera, en la Avenida Portugal 53, a 1,513€/l.

Valencia

En ‘L’Alcudia’, la Plenoil se lleva sin duda la medalla de oro de la gasolina 95 y diesel. Situada en la Avenida Montortal—s/n—, se encuentran a 1,509€ y 1,417€/l respectivamente. La gasolina 98 más barata está a 1,629€/l en la Rural San Vivente Ferrer, en Vilamarxant.

Valladolid

Situado en la Avenida Norte de Castilla 54 y calle Santiago López González 3, la gasolinera Ballenoil tiene la gasolina 95 y diésel más barata de la zona, a 1,585€/l y 1,433€/l respectivamente. Para repostar la gasolina 98 y ahorrarte dinero del bolsillo, toca desplazarse hasta la gasolinera Q8 de Medina del Campo, a 1,769€/l, en la carretera A Peñaranda.

Zamora

En la carretera-CL605 KM. 169,87, la gasolinera Moraoil tiene el diésel a 1,462€/l, mientras que la Agrinza, en Villalpando—CM Herrado S/N—, la gasolina 95 a 1,61€/l y en Anselmo Montero Bragado, en Morales del Vino, la 98 a 1,789€/l.

Zaragoza

En la capital de Aragón la forma más fácil de ahorrar dinero a la hora de repostar gasolina 95 hay que dirigirse al Alcampo de Calatayud en la Avenida Fuerzas Armadas, a 1,559€/l, mientras que en Alagon, el diésel está a 1,419€/l y en el Alcampo de Zaragoza en la Carretera Madrid KM. 315,2, la gasolina 98 está a 1,794€/l.