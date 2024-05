Esto es lo que puedes llegar a cobrar por Incapacidad Permanente en España en 2024

La Seguridad Social cuenta con una clase de pensión que es otorgada a aquellas personas que sufren un accidente o padecen una enfermedad que les imposibilita seguir trabajando. Se trata de la pensión de Incapacidad Permanente.

El organismo define esta pensión en su sitio web como “una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral”.

La incapacidad permanente tiene varios grados (de los que depende, entre otras cosas, su cuantía). Son los siguientes: incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión y gran invalidez.

Así se diferencian cada uno de esos grados:

Parcial para la profesión habitual : ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.

: ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión. Total para la profesión habitual : inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.

: inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta. Absoluta para todo trabajo : inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

: inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. Gran invalidez: cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

Desde la Seguridad Social aclaran que “dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos generales y de cotización”. No obstante, “si la incapacidad deriva de accidente sea o no de trabajo o de enfermedad profesional no se exigen cotizaciones previas”, destaca el organismo.

Cuantías de la pensión de Incapacidad Permanente en 2024

En cuanto a la cuantía de la pensión de Incapacidad Permanente, la Seguridad Social explica que la misma “está determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica según el grado de incapacidad permanente reconocido”.

En concreto, estos son los porcentajes a los que el trabajador tiene derecho dependiendo de su grado de incapacidad permanente:

Incapacidad permanente parcial : consiste en una indemnización a tanto alzado (24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal).

: consiste en una de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal). Incapacidad permanente total: 55% de la base reguladora . Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual.

. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual. Incapacidad permanente absoluta: 100% de la base reguladora.

Gran invalidez: se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a la incapacidad permanente total o absoluta, incrementada con un complemento.

En ese sentido, cabe destacar que la cifra máxima que se puede llegar a cobrar en 2024 al recibir una pensión de Incapacidad Permanente asciende a algo más de 44.000 euros anuales: “El límite máximo establecido este año para la percepción de las pensiones públicas del sistema de Seguridad Social y clases pasivas es de 3.175,04 euros mensuales o 44.450,56 euros anuales”, apunta la revista de la Seguridad Social.