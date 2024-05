Un profesor universitario muestra el mensaje directo que le han dejado en un examen

Pau Colominas, profesor de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha compartido desde su perfil en X el sorprendente comentario que uno de sus alumnos le ha dejado en un examen.

En una época de muchos exámenes para algunos estudiantes, muchos de ellos acaban arriesgándolo todo para tratar de aprobar la asignatura con largas horas de estudio durante los días previos.

Pero lo que le ha ocurrido al docente universitario con una respuesta de uno de sus alumnos se lleva la palma y, por si fuera poco, ha tenido que dejar claro que se trata de algo que "es real".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Educamos a los niños en los sentimientos en vez de educarlos en los contenidos. Y cuando llegan a la universidad me escriben esto (es real)", ha justificado el profesor universitario en un tuit.

Junto a el mensaje, ha publicado una fotografía con el comentario que el estudiante le dejó en la prueba. "Lo siento por haberlo hecho mal, no quiero que pienses que eres mal profesor, todo lo contrario, simplemente no he podido estudiar bien", ha puesto en la prueba.

Tras los comentarios de otros usuarios, Pau Colominas ha asegurado que no se trata de una crítica contra el joven, sino contra el sistema como tal. "Tampoco debería ser un comentario propio de la ESO. No le culpo a él, sino al sistema que nos trae aquí", ha expuesto.

Hi estic d'acord, però tampoc hauria de ser un comentari propi de l'ESO. No el culpo a ell, sinó al sistema que ens porta aquí. — Pau Colominas (@pcolominas) May 18, 2024

El comentario del estudiante y el tuit posterior del profesor universitario han reaccionado a lo sucedido con decenas de comentarios: