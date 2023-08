Florentino Pérez se marcha a Australia en busca del oro verde

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La magnitud del potencial en materia de inversión económica en el sector de las energías renovables aún es desconocido, pero los datos del despliegue de proyectos y incentivos acompañan en buena parte del mundo, también en España de la mano de los fondos europeos. Precisamente, el Gobierno ha dibujado una hoja de ruta que busca poner a nuestro país como referente en uno de los ámbitos más prometedores, el hidrógeno verde.

No obstante, no todas las empresas españolas ven con el mismo atractivo el escenario nacional, en el que emergen grandes proyectos como el corredor del hidrógeno verde con Portugal y Francia. Según ha publicado el medio especializado Economía Digital, el Grupo ACS -del que es presidente el empresario Florentino Pérez- no tiene grandes planes para el hidrógeno verde en España. Pero sí en otro continente.

El propio CEO de ACS, Juan Santamaría , se pronunció sobre el peso del hidrógeno verde en la compañía, durante la presentación de sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de 2023.

Y puso la chincheta en el mapa donde ya se sabía, Australia. En este sentido, desde la compañía aludieron a que dicho país de Oceanía será líder mundial en el desarrollo de esta tecnología en el horizonte de 2030. Una meta muy similar a la que se ha marcado España.