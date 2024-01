La SEC da un giro radical y aprueba la creación del primer ETF de bitcoins

El regulador bursátil de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha dado un giro radical en su posición sobre las criptomonedas y este miércoles ha aprobado por primera vez la creación de fondos cotizados (ETF) vinculados al bitcóin, una decisión que esperaban con gran expectación los inversores.

La decisión del regulador, que fue publicada este miércoles por la tarde tras una votación interna, da luz verde a la cotización de once ETF de este tipo que lo habían solicitado y abre la puerta a una mayor aceptación institucional del bitcóin en los mercados financieros de EE.UU.

El bitcóin se ha revalorizado recientemente ante las expectativas sobre esta noticia, pero ayer sufrió volatilidad cuando la cuenta del regulador bursátil en X, la red social de Elon Musk, fue pirateada y emitió un mensaje no autorizado sobre el tema, dando lugar a una oscilación de más de 4.000 dólares.

"La cuenta de Twitter de la SEC se vio comprometida y se publicó un tweet no autorizado. La SEC no ha aprobado la cotización ni la comercialización de productos negociados en bolsa de bitcoins al contado", aclaró en la red social el presidente del organismo, Gary Gensler.

Desde el área de seguridad de X, la red social propiedad de Elon Musk confirmaba tras una investigación preliminar que la cuenta de la SEC "fue comprometida", subrayando que esta acción no consentida no se debió a ninguna violación de los sistemas de X, "sino más bien debido a que un individuo no identificado obtuvo el control de un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero". Asimismo, la red social apuntó que el regulador estadounidense no había habilitado en su perfil de X la autenticación de dos factores en el momento en que fue comprometida.

Posteriormente, en una declaración a los medios, la agencia aseguró que colaborará con las autoridades y el resto de socios del Gobierno "para investigar el asunto y determinar los próximos pasos apropiados relacionados tanto con el acceso no autorizado como con cualquier mala conducta relacionada".