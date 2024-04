Cómo modificar los errores hechos en la declaración de la Renta 2023-24

La campaña de la declaración de la renta 2023-2024 ya está en marcha en nuestro país y como cada mes de abril, todo tipo de dudas asaltan a los contribuyentes a la hora de realizarla: cómo, cuándo, qué hago si me equivoco (errores, omisiones o deducciones que no se ajusten), etc.

Ante esta última cuestión, muchos son lo que se preguntan qué se debe hacer para rectificar la declaración o qué margen de tiempo hay disponible para llevar a cabo la modificación.

En el caso de que se haya cometido algún error, la solución es muy fácil: tan solo habría que entrar al expediente de Renta a través de Renta WEB y clicar en la casilla 127 de solicitud de rectificación, donde permitirá modificar lo que considere necesario, pudiendo modificarla en el mismo momento.

Para ello, se puede acceder desde "Servicio tramitación de borrador/declaración (Renta WEB)" o también mediante la opción "Modificación de una declaración ya presentada", a las que se puede acceder en la página de gestiones del IRPF y del modelo 100 en la sede electrónica.

Es necesario identificarse con el certificado electrónico: DNIe, sistema Cl@ave PIN o número de referencia. Se podrá realizar desde el 3 de abril al 1 de julio por Internet.