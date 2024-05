Su padre le habla de una "mujer muy guapa" y cuando se entera de quién es, no puede creerlo: lleva 22.000 me gusta 

Suele ser común que las diferencias generacionales existentes entre padres e hijos, en muchas ocasiones se evidencien de forma inequívoca a la hora de utilizar determinadas expresiones o términos, formas de relacionarse con las personas de 'su quinta', etc.

Pero estas diferencias, -en ocasiones siderales- no solo se manifiestan en estos aspectos, sino que van más allá y afectan también si hablamos de ídolos, caras conocidas o referentes en el campo que sea.

Una de estas cómicas situaciones le ha ocurrido a un usuario de X, quien en su cuenta ha compartido una captura de la conversación que mantuvo con su padre horas antes y que ha hecho la delicia de todos los lectores por su espontaneidad.

Según explicó el joven, su padre le había dicho a través de Whatsapp que en el lugar donde le tocó trabajar en esa ocasión, había compartido espacio y tiempo con una mujer "impresionantemente guapa", y de la cual tenía una foto en su móvil.

Ante estas palabras, el hijo, lleno de curiosidad, le preguntó que de quién se trataba y la respuesta fue de lo más inesperada para él cuando su padre le compartió una foto de la célebre actriz de Euphoria, y que también aparece en Once Upon a Time in Hollywood, Sydney Sweeney, que es además todo un fenómeno entre la juventud.

"Mi papá diciendo que donde le tocó trabajar hoy hay una mujer “impresionantemente guapa” y es la misma Sydney Sweeney 💀", rezaba la publicación del joven que, a tenor de sus palabras, se encontraba bastante perplejo de que su padre hubiera coincidido con una de las estrellas más reconocidas del mundo del cine actualmente.