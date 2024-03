La multa de 250 euros que te puede caer por no incluir estos datos en la declaración de la Renta

El momento para rendir cuentas con Hacienda se acerca. Este miércoles 3 de abril se abrirá la campaña de la Renta 2023-2024, y es importante tener en cuenta ciertos errores a evitar para no incurrir en infracciones que puedan dar lugar a multas.

Uno de esos fallos más comunes es no realizar la declaración de la Renta cuando se tiene la obligación de hacerlo. En ese sentido, cabe destacar que todas las personas que hayan obtenido más de 22.000 euros brutos anuales tienen que efectuar la declaración.

No obstante, esa cifra baja en el supuesto de percibir ingresos procedentes de dos o más pagadores. Están obligados a hacer la declaración de la Renta aquellos contribuyentes con más de un pagador que hayan ganado más de 15.000 euros brutos anuales (siempre y cuando el dinero procedente del segundo pagador rebase los 1.500 euros anuales).

El caso de los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, es radicalmente diferente. No existen límites monetarios; todas las personas que hayan estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tienen que entregar la declaración de la Renta sí o sí.

Hacienda sanciona a los contribuyentes que no cumplan con esa obligación con multas de entre el 5% y el 20% de la cantidad que se deba pagar en la declaración, dependiendo del tiempo de demora en cumplir con el deber fiscal. Si la declaración sale a devolver, la multa es de 100 euros.

No obstante, también se puede ser sancionado por la Agencia Tributaria al no incluir de manera correcta una serie de datos en la declaración de la Renta. Algunos de esos supuestos son los siguientes: declaración de ingresos errónea, aportación de documentos erróneos, no inclusión del Número de Identificación Fiscal (NIF) o no actualización del domicilio fiscal.

Si se comete alguno de esos errores al efectuar la declaración de la Renta, Hacienda puede multar a los contribuyentes con multas de entre 150 y 250 euros. La mejor manera evitar este tipo de sanciones es revisar detenidamente el borrador de la declaración antes de entregarla.