Un prestigioso economista apunta al soñado efecto piedra con el Euribor

El Euribor (la tasa de referencia para los préstamos hipotecarios en España) se ha desplomado en las últimas semanas ante las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) lleve a cabo nuevas bajadas de los tipos de interés en sus próximas reuniones.

Hace apenas dos semanas, el Euribor rompió la barrera del 3%. Y este jueves la tasa se sitúa ya en el 2,755%. De seguir esta senda descendente tan rápida, pronto podríamos ver al índice en una zona cercana al 2,5%.

El analista jefe de Nordea, Jan von Gerich, ha explicado que estos movimientos a la baja en el Euribor se están produciendo debido a que “el mercado está descontando recortes (en los tipos de interés) significativamente más rápidos”.

Tal y como recoge el medio finlandés Kauppalehti, von Gerich apunta a la posibilidad de que tenga lugar un ‘efecto piedra’ (por la rapidez de la caída) en el Euribor si el BCE acaba acelerando las bajadas de tipos de interés: “Tenemos que abrir un poco más la puerta a la posibilidad de caídas más rápidas si la situación en la zona del euro se deteriora al ritmo indicado por los índices de gestores de compras”.

De hecho, von Gerich reconoce que se contempla un escenario en el que no haya suelo en la evolución del Euribor de aquí a un año. “Si la economía de la zona del euro se hunde en tal situación que es necesaria una reactivación de la política monetaria, entonces se renovarán todas estas previsiones y empezaremos a hablar de si contar con el 1,5% o el 1%. Todavía no estamos en esa situación, pero tampoco hay un suelo”, ha expresado el analista jefe de Nordea.

No obstante, el experto subraya que “todavía no hemos cambiado nuestra previsión de que el BCE no emprenderá ninguna política monetaria estimulante. El nivel del Euribor se situaría a finales del próximo año en torno al 2,5% y ahora no está tan lejos”.