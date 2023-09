Seur empaqueta dudas sobre su futuro

Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La sombra de la incertidumbre se cierne sobre una de las compañías de logística más conocidas en España. Según ha publicado On Economía (El Nacional.cat) en una información bajo el título: 'Seur desaparecerá como marca', tras cerca de diez años de alianza entre Seur y GeoPost, se han puesto cambios sobre la mesa que aún debe perfilarse y terminar de cerrarse.

Concretamente, en la citada información, se refiere a que ciertas parcelas con el sello de SEUR podrían pasar a reescribirse con el nombre de GeoPost. Con todo, fuentes directas de la compañía han precisado al citado medio "que el único cambio que se va a acometer es un cambio en la estructura societaria de Geopost", asegurando que "la marca comercial SEUR se mantendrá como hasta ahora y seguirá operando bajo este nombre en España".

En este sentido, desde ON Economía han indicado que Seur no les ha desmentido algunas cuestiones, como si GeoPost operaría en paralelo o en qué áreas dejaría de operar bajo la marca Seur: "Respecto a este tema no tenemos nada que comentar por ahora".

GeoPost, trayectoria de crecimiento

Así, tanto GeoPost como Seur se aglutinan en la multinacional DPDGroup. La primera, sociedad matriz de Seur, ha protagonizado una trayectoria de crecimiento dando el salto a más terrenos. En 2014 se hizo con el 57% del operador británico wnDirect. Se sugiere en la citada información que la meta estaría puesta en hacer de GeoPost la mayor red de transporte europea, al tiempo que se mantiene en el comercio online a gran escala.