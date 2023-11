Los sindicatos convocan paros en Amazon España en plena campaña del 'Black Friday'

NurPhoto via Getty Images

Paros en Amazon España en plena campaña del Black Friday y el Cyber Monday. El sindicato CCOO ha convocado paros de una hora por turno en todos los centros de Amazon dentro del país para el lunes 27 y martes 28 de noviembre, coincidiendo con las últimas fechas de uno de los grandes periodos comerciales

Según CCOO, la decisión llega para protestar por la insuficiente protección de la salud laboral que sufre la plantilla y los salarios que no reconocen las responsabilidades y exigencias que marca la empresa, según informa en un comunicado.

En concreto, recoge Europa Press, el sindicato lamenta que tras las diversas propuestas que le han presentado a Amazon no se ha producido un acercamiento real por parte de la multinacional que ofrezca una solución global al conjunto de los centros de trabajo. De esta forma y ante esta "delicada situación" en la que la plataforma no ofrece "ninguna salida razonable", el sindicato ha convocado paros en señal de protesta y reivindicación, dado que no es posible continuar aceptando estas condiciones, añaden.

Comisiones Obreras también denuncia que Amazon paga los salarios mínimos del sector de cada provincia, lo que consideran que "ni es una decisión acertada ni es justa", ya que a pesar de que la compañía ofrece mejoras, en ningún caso compensa lo que exige cada día. Por ello, el sindicato alerta de la insuficiente protección de la salud del personal.

Así, han comprobado, junto a la Inspección del Trabajo, que el sistema de gestión de accidentes e incidentes implantado por el marketplace está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad, por lo que no se aplican las medidas de prevención necesarias.

Entre las denuncias, CCOO ha criticado la falta de disposición de recursos humanos para atender a sus reclamaciones como fallos de cobro y confección de nómina, la falta de claridad en conceptos de nómina o errores en la gestión de las vacaciones y de la jornada laboral, entre otros.