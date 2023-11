PcComponentes ha reinventado el Black Friday con las ofertas más transparentes

Todos los años esperamos con emoción estas fechas para disfrutar de las ofertas que trae el Black Friday. Ese día en el que tienes la oportunidad de lanzarte a comprar aquello que llevas meses deseando y al mejor precio posible.

O puede que seas más de esas personas que adelantan los regalos de navidad para que lo le pille el toro. Sea como sea si lo tuyo son los chollos, este es tu momento y tu lugar. Porque las tecnológicas ya están anunciando sus campañas, y PcComponentes ya tiene activas sus mejores ofertas para Black Friday.

En PcComponentes habrá ofertas en todas las familias. Especialmente en ordenadores, periféricos, consolas, PcCom, videojuegos, Tv y home audio, calefacción, wearables, smartphones, tablets y electrohogar. Una selección de 1.000 productos con descuentos reales de hasta el 40%. ¿Son chollos o no son chollos?

Y, aunque se supone que el Black Friday es el viernes 24 de noviembre, el ecommerce murciano ya ha activado sus primeras ofertas desde desde el domingo 12 a las 22 horas hasta el domingo 26 de noviembre a medianoche. Date prisa, ten tu dispositivo abierto con la web de PcComponentes y sé el primero en llevarte todo lo que quieres al mejor precio.

Ofertas reales con el mínimo precio en 30 días

Esa es la garantía que ofrece PcComponentes durante esta campaña, en la que se han marcado como objetivo convertirse en un referente en transparencia. Para ello, han incorporado en la web una herramienta útil para el usuario: el seguimiento del histórico de precio de un producto.

Haciendo clic en el icono del gráfico al lado del precio, el usuario puede ver el histórico del mismo:

Consejos para comprar seguro en Black Friday

Según un estudio que ha desarrollado PcComponentes en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, el 72% de los españoles aprovecha los descuentos del Black Friday para invertir en productos tecnológicos. Los datos apuntan a que un 38% de los encuestados tienen previsión de gastar entre 100 y 500€ en esta campaña, un 6% se suben la horquilla a un gasto entre 500 y 1.000 €, mientras que un 11% afirma no tener un límite establecido.

Con esos datos encima de la mesa, los expertos de este ecommerce murciano nos recuerdan las 4 claves a tener en cuenta para saber si una oferta o una tienda es confiable:

1. Realiza tus compras en tiendas de confianza: recurrir a ecommerces cuyo aspecto y construcción esté cuidado, así como aquellos donde hayas realizado compras con anterioridad o que cuenten con un servicio de atención gestionado por expertos es fundamental para evitar caer en ofertas falsas o comprar productos que realmente no necesitas.

2. Revisa siempre las condiciones de compra: puede que encuentres grandes ofertas en determinados sitios web, pero a la hora de realizar el pago el importe sea mucho mayor del esperado. Esto se debe a que no todas las tiendas cuentan con las mismas condiciones de compra, por lo que es recomendable chequear que los envíos y/o devoluciones sean gratuitos, qué facilidades de pago ponen a tu disposición o, incluso, que proporcionen garantía de sustitución. Además, cada vez son más los españoles que aprovechan el Black Friday para hacer sus compras navideñas haciendo fundamental informarse de si el ecommerce cuenta con plazo ampliado de devoluciones.

3. Presta atención a los precios de venta y no solo a las ofertas: en épocas de grandes descuentos es muy fácil dejarse llevar por el porcentaje de descuento sin tener en cuenta cuál es el precio real del producto. Los expertos de PcComponentes no solo recomiendan hacer una búsqueda del histórico de precios, sino que ponen a disposición de los consumidores su sello Precio Black 100% Garantizado que certifica que cuenta con el precio más bajo de los últimos 30 días. Además, desde las fichas del artículo alojadas en la web los españoles pueden consultar la evolución de precio que ha tenido para evitar rebajas que no son reales.

4. No olvides recurrir a las experiencias reales de otros compradores y al consejo de los expertos: antes de realizar una compra de un producto tecnológico es fundamental tener en cuenta si se ajusta realmente a las necesidades. En las opiniones de otros compradores los consumidores pueden conocer detalles de las experiencias previas que sean muy útiles. Asimismo, contar con un equipo de expertos a disposición del consumidor durante esta campaña puede ayudar a tomar la decisión más acertada.

Las mejores ofertas en tecnología

Lo de que el dinero no cae del cielo ya lo saben en PcComponentes, por eso te traen estas ‘cositas’ para allanarte el camino.

Vuelve a disfrutar con la tecnología

Dicen que el Black Friday es el momento favorito del año para darse un capricho. Los productos que te ofrece este gran ecommerce son tan variados como apetecibles. ¿Cuánto tiempo llevas queriendo cambiar tu portátil viejo? Sí, ese en el que ya no ves ni las letras en el teclado. PcComponentes quieres ayudarte y por eso pondrá a tu alcance ordenadores de sobremesa y laptops que nunca imaginarías a esos precios.

No hemos podido resistirnos y ya hemos seleccionado las mejores ofertas en portátiles del Black Friday de PcComponentes.

Y si ya tienes un ordenador que te gusta, entonces puede que quieras mejorar los accesorios. ¿Qué tal te vendría un ratón inalámbrico? ¿O un teclado silencioso para estar hasta altas horas sin molestar a nadie? Las posibilidades son muchas, ya puedes empezar a hacer tu lista.

Caprichos para tu hogar

Tu lavadora tiene tantos años que sale corriendo cada vez que la pones en marcha. Y la nevera consume lo mismo en un día que el resto de los electrodomésticos juntos durante un mes. Estos son sólo algunos de los motivos por los que las gangas de PcComponentes te van a resultar interesantes. Esta puede ser tu oportunidad para tener una casa con mejor eficiencia energética y, ¿por qué no?, más cómodo también. Esa freidora de aire que todos tus amigos ya tienen y que llevas años deseando. O el horno en el que te imaginas cocinando tus platos favoritos. Imagina que estos productos te cuestan la mitad de lo que valían, ¿los vas a dejar escapar?

Los básicos también entran

Pide un deseo y PcComponentes te lo concederá. Llevas tiempo queriendo un nuevo Smartphone y unos auriculares inalámbricos para salir a correr. O puede que seas más de estar en casa con tu Tablet. Lo de pedírselo para Navidad está muy bien, pero con estos precios no me la jugaría, puede que los renos se equivoquen de casa y tu regalo se quede por el camino.

‘Orange is the New Black Friday’

Es el concepto por el que apuesta PcComponentes este año, hacer de este Black Friday el más naranja. Bajo el nombre de “The Orange is the new Black”, serie que muchos conocerán, el ecommerce pretende atraer y convencer no sólo con ofertas, sino también con servicios diferenciales. La tecnológica murciana ofrece envíos en 24 horas y gratuitos en pedidos superiores a 50 euros, garantía de sustitución en 24 hroas y devoluciones gratuitas, y un servicio de atención al cliente sin esperas.

Algunas preguntas frecuentes

¿Hasta cuándo habrá ofertas de Black Friday en PcComponentes?

Las ofertas de PcComponentes terminan el lunes 27 de noviembre a las 08:59h. ¡No llegues tarde!

¿Todos los días hay ofertas?

Todos los días hay ofertas de hasta el 40% y ¡ojo!, porque PcComponentes lanza 8 bombas diarias. Serán las mejores ofertas y durarán 24 horas. ¡Corre, corre!

¡No te pierdas las mejores ofertas en PcComponentes este Black Friday! Son únicas, te van a ilusionar, vas a poder tener todo aquello que querías y a precios que no imaginabas.