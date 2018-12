La noche más oscura de Andalucía

Todos somos culpables. La permisividad con la que hemos tratado a la ideología franquista en la Andalucía constitucional ha sido la base de la irrupción política de Vox. Desde los gobiernos nacionales no se ha impulsado un conjunto de iniciativas que hicieran romper con el pasado negro para siempre. Acciones como despojar a la familia Franco de la fortuna heredada tras la dictadura, o penalizar legalmente la exhibición de símbolos que puedan asociarse a la exaltación del fascismo.

Nosotros mismos hemos sido muy condescendientes al ver enarbolada la bandera con el Águila de San Juan en la habitación de un amigo, al parar con curiosidad a la altura de Despeñaperros en Casa Pepe, al no intervenir en una conversación donde creíamos que todo caía por su propio peso. De modo inconsciente cavilábamos que se trataba de algo tan friki, anacrónico y sacado de contexto en la Europa democrática, que jamás podría manchar el espíritu de concordia constitucional. Nos hemos equivocado, no son frikis, son fascistas, que además han mostrado una gran organización al colocar apoderados e interventores de Vox con suma facilidad en los colegios electorales. Y ahora tienen la llave de la gobernabilidad del palacio de San Telmo.

Hemos jugado frívolamente con el fuego de la extrema derecha, creyendo que nunca más volvería a prender en estas tierras.

Los doce escaños de Vox en la elecciones andaluzas han sido celebrados en Europa por Marine Le Pen y las otras formaciones de extrema derecha. Incluso ha recibido la felicitación del líder del Ku Klux Klan, David Duke, que estuvo al frente de la organización racista en la década de los 70, y que más recientemente fue uno de los convocantes de la marcha de supremacistas blancos en Charlottesville.

No pueden existir peores presagios.

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspañahttps://t.co/qF4R2PA5e3