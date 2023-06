Anabel Alonso borra este tuit en el que elogiaba a una política del PP: lo hace dejando una nueva pulla

La actriz Anabel Alonso, una de las que más da que hablar en Twitter gracias a sus continuas opiniones políticas, ha contado que ha eliminado el tuit que escribió para elogiar a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola.

El día en el que la dirigente 'popular' se negó a pactar con Vox para gobernar en Extremadura, Alonso aseguró que se trataba de un ejercicio de "honestidad brutal" e incluso llegó a decir que Guardiola "es digna de admirar".

"Y si se repiten elecciones, espero que salga elegida", dijo en aquel momento. La 'popular' aseguró que estaba tranquila porque Vox había demostrado que, cuando ha estado en su mano cambiar, había preferido que nada cambie.

"Parece que nos obligan a ir a elecciones. Iré a elecciones, iremos a elecciones, si hay que ir. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio, y traicionar a mi tierra y lo que prometí en campaña. No, esa no soy yo. Esa no es mi forma de ser", aseguró.

Sin embargo, ahora la película ha cambiado para Guardiola, ya que este domingo por la noche ha enviado un email a la militancia y a los altos cargos del partido en su región asegurando que es “consciente” de que “es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático” con Vox en Extremadura.

Su "prioridad", según la misiva, es "pasar página a las políticas socialistas". "Es lo que nos debe preocupar”, añade.

Ante este giro de guion, Alonso ha decidido borrar el tuit en el que defendía a Guardiola, pero no sin dejar un mensaje. "He borrado este tuit. Pero me voy a guardar el pantallazo para no volver a cometer el mismo error", ha afirmado.